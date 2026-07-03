Tribunales
Vito Quiles acude al juzgado y la jueza retira la orden de detención
La magistrada ha citado a Quiles para que declare como querellado el próximo 20 de julio
EFE
La jueza que dictó la detención de Vito Quiles por no comparecer en la causa en la que se le investiga por un presunto bulo ha levantado la orden, después de que Quiles haya acudido este viernes al juzgado para ponerse a disposición del mismo.
Según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la titular de la plaza 32 de la Sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid ha cancelado la orden de detención dictada recientemente y ha citado a Quiles para que declare como querellado el próximo 20 de julio. Lo ha hecho después de que el querellado se haya presentado junto a su letrado en el juzgado y se haya puesto a disposición del mismo, solicitando que se levantara la orden de arresto.
La magistrada dictó recientemente orden de detención al no comparecer en una causa en la que se le investiga por un supuesto bulo, tras afirmar que un funcionario del Ministerio de Hacienda era asesor de María Jesús Montero y había salido de prisión gracias a ella.
La Policía acudió el miércoles a la oficina del medio Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja el activista, para ejecutar el arresto, pero no encontró allí a Quiles, quien en redes sociales expresó su desacuerdo con esa decisión y animó a que le siguieran buscando. Por su parte su letrado, Juan Gonzalo Ospina, acudió al juzgado el jueves hasta en tres ocasiones para explicar que Quiles quería comparecer de forma "inmediata y voluntaria", pero la respuesta de los funcionarios fue "negativa" y se le indicó que, al encontrarse el juzgado de guardia, si su cliente acudía sería detenido por la Policía, según indicó en un comunicado emitido por el Ospina Abogados.
Fuentes jurídicas han precisado a EFE que el juzgado estaba el jueves de guardia de detenidos y por tanto la magistrada estuvo todo el día tomando declaraciones a detenidos en calabozos y no podía tramitar asuntos ordinarios de manera habitual. Hoy si ha atendido la comparecencia en persona de Quiles.
Fuente: El Periódico
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- La Justicia ordena desalojar la estructura okupada de Cala de Bou por 'riesgo mortal' para sus residentes
- Un incendio agrícola en Sant Josep moviliza a los Bomberos de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
- Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza
- Cazado embarcando de Denia a Ibiza con más de mil botellas de 'gas de la risa'
- Formentera: los hoteleros exigen al Govern la suspensión de la resolución que elimina 18 lotes de servicios de playa
- Viajar entre islas desde 9,5 euros: la nueva oferta en avión para residentes de Ibiza