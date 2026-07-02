Morant continuará como ministra tras confirmar su candidatura a la Generalitat, pero se diferencia de Montero y Alegría

Diana Morant ya es precandidata del PSPV a la Presidencia de la Generalitat. La dirigente socialista ha presentado este jueves el formulario para postularse como cabeza de lista para las elecciones autonómicas. Y aunque para eliminar el prefijo y dar oficialidad a su reto como aspirante a los comicios valencianos apenas faltarán unas horas, porque no se espera aspirante alternativo, este nombramiento no tendrá impacto en sus responsabilidades en el Gobierno, donde es ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, cargo que seguirá ostentando y para el que no ha puesto fecha de salida.

"Volveré a mi tierra, no me he ido nunca, pero considero que todavía tengo un papel como ministra para hacer que las cosas que este Consell no sabe responder", ha justificado en la presentación de su candidatura, escoltada por los principales referentes de los socialistas, desde los presidentes provinciales hasta el líder de Joves pasando por dirigentes como el síndic en las Corts o la delegada del Gobierno, una imagen de "unidad" de la formación que ha reivindicado como principal impulso para dar el paso.

Es decir, Morant seguirá, de momento, compaginando su papel de ministra con el de candidata a las elecciones porque es su rol en el Gobierno central el que le permite ser "útil" y contraponerse al Ejecutivo autonómico. "Como ministra en cualquier Consejo de Ministros hago más por los valencianos que Pérez Llorca en toda la legislatura", ha expresado. Es una situación similar a la de María Jesús Montero y Pilar Alegría, quienes fueron ministras de Hacienda y Educación hasta pocos meses antes de su cita con las urnas en Andalucía y Aragón respectivamente.

Para ambas, sin embargo, los resultados no fueron del todo positivos por lo que Morant ha incidido en diferenciarse de lo ocurrido en estos territorios. "Los resultados van a ser diferentes, las circunstancias son distintas", ha explicado contrastando no solo los territorios, sino las propias federaciones socialistas. "Aquí hemos hecho el trabajo, no estaban como esta", ha añadido reivindicando que tiene a los anteriores líderes de la formación, Joan Lerma y Ximo Puig, "dando la cara", una pulla hacia la expresidenta de la Junta, Susana Díaz.

Diana Morant llega a la sede del PSPV junto a cargos del partido como Tania Baños, Pilar Bernabé, Carlos Fernández Bielsa y Rubén Alfaro. / Kai Försterling / EFE

Su diferenciación respecto a Montero y Alegría también puede dejar entrever que su salida del Consejo de Ministros no será tan apurada como en el caso de las dirigentes andaluza y aragonesa que dejaron su cartera casi apurando los límites legales, dos meses antes de la cita con las urnas. Sin embargo, la líder del PSPV no ha dado fecha alguna. "Llegará el día donde mi dedicaciónn será absoluta y completa para los valencianos", ha indicado sin concretar esta salida.

"Pulsión de cambio"

Así, con la cartera ministerial en una mano con la que contrastarse con el Consell, Morant aspira en primer lugar a ser designada candidata de los socialistas. Vistos los apoyos en el acto de presentación no parece que vaya a tener problemas y este mismo viernes podría oficializarse, siendo la primera de los barones socialistas en ser confirmada como candidata de cara a las distintas elecciones autonómicas. Esa excepción es una de las banderas que exhibe la exalcaldesa de Gandia para apelar a la "oportunidad real" de ganar. "Hay una pulsión de cambio", ha añadido.

Para que ese cambio sea posible, la propia Morant ha mirado a su izquierda y ha defendido necesitar a un Compromís "fuerte", aunque ha descartado cualquier la "posibilidad de un sorpasso", una idea (que Compromís quede por encima del PSPV) que se mueve en algunas encuestas analizadas por los valencianistas. Eso sí, ha admitido que la formación de Joan Baldoví y Mónica Oltra vive "un muy buen momento" para que esta formación sea "una gran fuerza aglutinadora de voto que no se tiene que quedar en casa".

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Y si no ha adelantado cuándo podría dejar el Gobierno central, tampoco ha querido dar ninguna pista sobre qué otros nombres podrían conformar la candidatura debajo del suyo. "Será difícil hacer listas, pero no solo quienes estén en las listas serán parte del proyecto", ha expresado insistiendo en que la formación cuenta "con mucho talento". De momento, su primera imagen ha contado con el aval de los principales referentes de la formación, quienes le han escoltado en la presentación.