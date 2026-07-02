Caso Leire
El juez imputa a la directora de la Guardia Civil y la cita el 16 de julio por su implicación en la trama Leire
Anticorrupción también informa a favor de que se investigue del director adjunto operativo (DAO) del instito armado, Manuel Llamas.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP, ha imputado a directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en el denominado caso Leire. La ha citado en calidad de investigada el próximo 16 de julio.
Fuentes jurídicas señalan a El PERIÓDICO que igualmente ha sido imputado el director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. A ambos se les atribuyen los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por participar en las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno.
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Fuente: El Periódico
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