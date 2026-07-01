Sánchez escenifica la colaboración público-privada con gigantes nacionales para lanzar la candidatura de la gigafactoría de IA

El Gobierno sigue impulsando el proyecto para la gigafactoría de inteligencia artificial española y este miércoles Pedro Sánchez ha escenificado el peso del consorcio público-privado a la espera del lanzamiento de la convocatoria de la Comisión Europea. Con doble sede en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid) se busca dotar a España y Europa de capacidades avanzadas de IA. En la reunión celebrada en Moncloa han participado, además del jefe del Ejecutivo, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, los representantes de ACS (Florentino Pérez); Grupo Santander (Héctor Grisi); Telefónica (Marc Murtra) y Multiverse Computing (Enrique Lizaso), así como el primer directivo en incorporarse al consorcio y responsable ejecutivo del mismo, Francesc Fajula.

Está previsto que este proyecto movilice una inversión de hasta 5.000 millones de euros. La mayoría accionarial privada está repartida en Telefónica (con el 15,67% del accionariado), ACS (15,67%), Banco Santander (15,67%), y Multiverse Computing (4%) -un proyecto, impulsado por el Gobierno de España con el 47,99% de las acciones-, junto a la Generalitat de Catalunya (1%).

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El consorcio, de reciente creación, desarrollará la primera gigafactoría avanzada de inteligencia artificial española y permitirá que universidades, pymes, centros de investigación e instituciones españolas multipliquen su capacidad de investigar, innovar y reforzar la competitividad española en la carrera por la IA. Sánchez ha trasladado durante el encuentro la importancia para el Gobierno de este proyecto, por lo que ha instado a seguir trabajando "para construir y gobernar las tecnologías estratégicas, y España contribuya, con ambición política e inversión, a que Europa pueda liderar ámbitos tecnológicos clave, recuperar competitividad y reforzar la capacidad de decidir sobre el futuro digital español y europeo".