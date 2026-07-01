Letizia arropa a pie de pista al equipo médico que parte hacia Venezuela: "Profesionalidad, rigor y cariño"

La reina Letizia ha vuelto a poner el foco en una de las facetas de la Corona con las que más se identifica: la cooperación internacional. A primera hora de este miércoles, y en un gesto poco habitual al desplazarse hasta la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la Reina ha despedido al primer contingente del equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que ya vuela hacia Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos registrados la pasada semana. Ha agradecido su trabajo, que conoce bien por los viajes de cooperación que realiza cada año para visibilizar la labor de la AECID. "Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño", les dijo antes de añadir que "la sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece".

Acompañada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, Letizia ha querido arropar personalmente a los más de 40 profesionales —médicos, cirujanos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas y personal logístico— que integran este primer despliegue del START (Spanish Technical Aid Response Team), la unidad de respuesta rápida de la cooperación española. El operativo será relevado dentro de 15 días por un segundo contingente para garantizar la continuidad de la asistencia sobre el terreno.

En un breve discurso pronunciado a pie de pista, la Reina quiso reconocer el trabajo de quienes, en cuestión de horas, serán capaces de levantar un hospital de campaña en una de las zonas más castigadas por la catástrofe. "Más allá de desearos que todo vaya lo mejor posible, teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables, quiero destacar la importancia del trabajo que vais a hacer", afirmó, subrayando también la respuesta de España a la petición de ayuda internacional formulada por las autoridades venezolanas.

No fue un mensaje improvisado. Letizia conoce de primera mano el trabajo de los cooperantes españoles. Desde hace años convierte sus viajes oficiales de cooperación en una de las citas más significativas de su agenda internacional y, enfundada en el ya reconocible chaleco rojo de la AECID, ha visitado sobre el terreno proyectos humanitarios y de desarrollo en países como Honduras, Senegal, Mozambique, Paraguay, República Dominicana, Haití, El Salvador, Guatemala, Mauritania y Cabo Verde. De hecho, esta semana tendría que estar en Bolivia, conociendo los proyectos para mejorar sobre todo el acceso al agua potable en los que la cooperación española lleva 40 años trabajando, pero la situación política y social ha recomendado aplazar el viaje.

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Su experiencia acumulada ya durante muchos años le permitió hablar desde el conocimiento cuando recordó que la ayuda humanitaria española "tiene algo" que ha podido comprobar personalmente: "El modo en el que tendéis la mano a quienes lo están pasando mal".