El PSOE se querella contra Mazón ante el Supremo por falso testimonio ante la comisión de la dana en el Congreso

El PSPV llevará al Tribunal Supremo la declaración del que fuera president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ante la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados. Los diputados valencianos Vicent Sarrià, Alejandro Soler y Marta Trenzano han interpuesto una querella contra el expresident por delito de falso testimonio ante comisión parlamentaria. Le acusan de haber faltado deliberadamente a la verdad durante su comparecencia el pasado mes de noviembre.

Los socialistas aseguran que Mazón mintió en varias ocasiones y sostienen que no se trata de "lapsus ni de imprecisiones", sino de "la clara voluntad de faltar a la verdad para ocultar su pasividad y ausencia de implicación en la gestión de la emergencia".

Por ejemplo, los diputados señalan a Mazón cuando afirmó que no disponía de información sobre la situación que se vivía aquel día. Según la querella, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, las comunicaciones privadas en el grupo de WhatsApp del Consell revelan que a las 8:15 de la mañana ya conocía la alerta roja y dio instrucciones explícitas. Mazón escribió a esa hora: "Salo, que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth. Quizá tengas que salir para dar parte". Minutos después añadió: "Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?" y "Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Que es lo importante".

Sin embargo, durante su comparecencia parlamentaria, ante la pregunta de la diputada Ione Belarra, Mazón aseguró: "Ójala hubiéramos conocido la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Ójala hubiéramos tenido la información en el seno del Cecopi". La querella incluye también un informe de Emergencias remitido a las 10:15 horas de la mañana, que ya advertía de "clases suspendidas en 54 municipios, nueve carreteras cortadas por inundaciones, cierre total Puerto Valencia y Sagunto", además de rescates a personas que solicitaban ayuda y una alerta de nivel rojo por lluvias en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia. Cuando se le interrogó sobre por qué había difundido lo que denominó "bulo del apagón informativo", Mazón respondió: "Porque no es lo mismo lluvias que caudales". Posteriormente reiteró: "Me ratifico en el apagón informativo".

Los querellantes acusan a Mazón incluso de falsificar su propio listado de llamadas. Aunque afirmó ante el Congreso que "había hecho públicas todas sus llamadas", los registros telefónicos de la consellera Salomé Pradas revelan inconsistencias. El documento elaborado por el priopio Mazón descrito omitía, según el escrito, al menos una llamada real: la efectuada a Pradas a las 20.19 horas, que figura en los registros de la consellera con una duración de 38 segundos. En cambio, el listado incluía al menos tres llamadas que nunca se habrían realizado, entre ellas dos supuestas llamadas al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

La directora general Pilar Montes, que declaró como testigo, negó rotundamente haber hablado con Mazón aquel día. Feijóo, en su declaración ante la jueza de Catarroja, también confirmó que no recibió ninguna llamada telefónica de Mazón el 29 de octubre, aunque sí intercambió mensajes de WhatsApp. Durante el interrogatorio de la diputada Ione Belarra, cuando se le preguntó cuántas veces había hablado con Pradas, Mazón respondió vagamente: "No sé si fueron dos o tres veces", después de haber afirmado que "había hecho público su listado de llamadas".

La ausencia del restaurante y las llamadas perdidas

La querella también acusa a Mazón de ocultar deliberadamente su paradero entre las 18.45 y las 20 horas. Cuando se le preguntó sobre su itinerario tras salir del restaurante El Ventorro, afirmó que fue "desde el restaurante a la calle de la Paz y desde la calle de la Paz, andando hasta el Palau de la Generalitat". Sin embargo, la comunicadora Maribel Vilaplana, que comió con él en el restaurante, declaró que Mazón la acompañó al aparcamiento de la Fundación Bancaixa alrededor de las 18.45 horas y permanecieron hablando un rato antes de despedirse. El ticket del aparcamiento fue pagado a las 19.47 horas. Este periodo coincide exactamente con dos llamadas que Pradas realizó a Mazón (a las 19.10 y 19.36 horas) que no fueron contestadas. Mazón justificó no coger el teléfono argumentando que "llevaba el teléfono en la mochila".

Carlos Mazón durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana del Congreso en noviembre último. EFE/ Zipi / ZIPI / EFE

La acusación mantiene que Mazón falseó la verdad respecto al momento en que tuvo conocimiento de los primeros fallecidos. El expresident afirmó ante el Congreso que "no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada". Reiteró esta versión cuando el diputado Alberto Ibañez le preguntó si sabía que la gente se estaba ahogando, respondiendo: "Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando, nadie lo sabía". Incluso precisó después: "Hasta las cinco de la mañana del día siguiente".

No obstante, la querella aporta pruebas que contradicen rotundamente esta afirmación. Mazón compareció públicamente en À Punt alrededor de las 00.30 horas del 30 de octubre, manifestando expresamente: "Podemos confirmar que hay cuerpos sin vida". Además, en mensajes de WhatsApp intercambiados con Feijóo a las 23.25 horas, Mazón escribió: "No lo hemos hecho público aún pero ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más. Un puto desastre va a ser esto presi" y "Van a ser decenas seguro". Los registros telefónicos de Pradas revelan también que realizó una llamada a Mazón a las 16.29 horas con resultado de "cancelada", que según la consellera fue para informarle de que había un fallecido en Utiel.

Las ayudas del Gobierno de España

La querella también acusa a Mazón de distorsionar la realidad sobre la financiación de la reconstrucción. El expresident afirmó en el Congreso: "Como el FLA extraordinario, por supuesto que sí, y a las ayudas a fondo perdido, porque los valencianos nos vamos a tener que pagar todos nuestros colegios, todas nuestras carreteras, todos nuestros centros de salud, todos nuestros centros sociales, simplemente a costa de la deuda; los más endeudados de todos. Me parece uno de los mayores agravios y uno de los mayores castigos que jamás, en el peor momento, ha sufrido la Comunidad Valenciana".

Sin embargo, la Orden TMD/101/2025, de 31 de enero, establece la concesión directa de subvenciones a entidades locales por un importe total de 1.745.310.104,41 euros para financiar las obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras de los daños causados por la dana.

Las comunicaciones con Pradas y el ES Alert

La querella incluye también un intercambio de WhatsApp en el que Pradas informaba a Mazón de la gravedad de la situación. A las 13:03 horas, Pradas escribió: "Estoy en comunicación con Pilar Bernabé. Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo y Río Magro, acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona. Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope". La respuesta de Mazón fue lacónica: "Cojonudo".

Durante la comparecencia ante la Comisión, Mazón negó rotundamente haber recibido mensajes de WhatsApp de Pradas durante la comida, afirmando: "No. Me iba llamando periódicamente". El diputado Alejandro Soler le cuestionó directamente: "¿Puede usted asegurar que no vamos a encontrar ningún wasap de Salomé Pradas a usted entre las 12:52 y las 17:43?"

La querella también incluye acusaciones sobre la demora en el envío del mensaje de alerta Es-Alert. Mazón afirmó que se envió "cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado". Sin embargo, según las declaraciones de Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, y Juan Ramón Cuevas, técnico del Centro de Coordinación, fue Pradas quien dictó el contenido del mensaje y ordenó que no se enviara hasta que ella diera el visto bueno. El mensaje estaba preparado aproximadamente a las 18:45 horas, pero no se envió hasta las 20:11 horas.