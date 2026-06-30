Terrorismo
Muere el etarra Jesús María Zabarte, 'el carnicero de Mondragón'
Permaneció en prisión 29 años tras ser condenado a 615 años por un amplio historial de asesinatos entre ellos el del pequeño José María Piris, de 13 años
EFE
El etarra Jesús María Zabarte, conocido como 'el carnicero de Mondragón', quien fue condenado a 615 años por 20 atentados y 17 asesinatos, ha fallecido a los 80 años, según informa el diario digital Naiz.
El etarra fue excarcelado en 2013 en cumplimiento de la sentencia que anuló la doctrina Parot y en noviembre de 2014 el juez Santiago Pedraz le imputó un delito de enaltecimiento por manifestar en una entrevista al diario El Mundo su falta de arrepentimiento por sus crímenes, asegurando: "Yo no he asesinado a nadie, yo he ejecutado".
Zabarte, natural de Arrasate (Gipuzkoa), permaneció en prisión 29 años tras ser condenado a 615 años por un amplio historial de asesinatos entre ellos el del pequeño José María Piris, de 13 años, que se convirtió en el primero de los 22 niños que mató ETA.
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