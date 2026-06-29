Un exjefe de la UDEF acusado en Kitchen declara que Villarejo habló de una operación sobre Bárcenas

Un comisario jubilado acusado en el caso Kitchen, José Luis Olivera, ha declarado en el juicio, en el que no le acusa la Fiscalía, que el excomisario José Manuel Villarejo le habló en 2017 de una operación sobre el extesorero del PP Luis Bárcenas, que incluía un confidente y de "efectos" que no se habían comunicado al juez ni a la UDEF.

Olivera, que fue jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entre 2006 y 2012, ha declarado este lunes ante la Audiencia Nacional y ha sostenido que supo acerca de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas que actuaba como confidente, por el excomisario José Manuel Villarejo, que le habló de ello en una comida en 2017, cuya grabación figura en la causa.

En este jornada, los tres últimos acusados en declarar en el juicio Kitchen, los inspectores jefes José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano y el comisario José Luis Olivera, a quienes no acusa la Fiscalía, han coincidido en negar su participación en una operación parapolicial contra el extesorero del PP entre 2013 y 2015. La acusación de la familia Bárcenas pide para ellos 41 años de cárcel.

A preguntas del fiscal César de Rivas, Olivera ha admitido una comida mantenida en febrero de 2017 con Villarejo y con el empresario Adrián de la Joya, en la que el excomisario dijo que le habían encargado una operación "para localizar en el entorno del señor Bárcenas" dinero, documentos y "cuestiones probatorias".

Villarejo también trasladó que él había denunciado "a una unidad policial o a alguien que no querían entregar unos efectos a la autoridad judicial o a la UDEF o algo así".

"¿Recuerda que el señor Villarejo hablaba de lo que le quitamos a Bárcenas?", ha insistido el fiscal, ante lo que el acusado ha respondido: "Yo creo que algo de eso sí que dijo el señor Villarejo".

Aunque ha mostrado escepticismo acerca de que lo dicho entonces por Villarejo fuese verdad: "Que el señor Villarejo se apropiara de algo del señor Bárcenas, ni me lo creía entonces ni me lo creo ahora", ha recalcado este comisario, que tras la UDEF pasó a dirigir el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

Sin embargo, después ha matizado, a preguntas de su defensa, que ha manifestado lo que ha leído en prensa, y que de lo dicho por Villarejo no dedujo que se estuviera buscando algo diferente a dinero o documentos. "Podía entender que se buscara lo que faltaba, desde el principio faltaban 27 millones del señor Bárcenas".

Olivera ha negado además presiones al inspector de la UDEF Manuel Morocho cuando éste investigaba Gürtel, aunque sí le animó a pedir un puesto en Lisboa, o que el exministro del Interior le llamase para interesarse por un traslado de este agente, cuyo testimonio ha puesto en duda a lo largo de su declaración.

Dos inspectores destinados en la DAO niegan su implicación

Los otros dos inspectores jefes han negado de forma taxativa que tuvieran conocimiento de la operación sobre Bárcenas, sobre la existencia del confidente apodado "coci" o "cocinero" o sobre las vigilancias y seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

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Ambos han negado que tuvieran conocimiento del principal elemento que les vincula a esta causa: un correo electrónico en el que ambos figuraban como destinatarios enviado en agosto de 2015, donde aparecían cruces entre la investigación de Kitchen, introducida entonces en el sistema interno de la Policía, y Gürtel.

Fuente: El Periódico