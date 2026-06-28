Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero imputada, y Marlaska, citados a comparecer esta semana en el Senado

La secretaria de Zapatero Gertrudis Alcázar, imputada por el caso Plus Ultra por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, deberá acudir este lunes a las 11 horas al Senado, donde ha sido citada por el PP y adonde también acudirá este martes, a partir de las 16 horas, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para responder a las preguntas de la oposición por el caso de Leire Díez.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció una "ofensiva total" en las dos comisiones abiertas: la comisión SEPI y la comisión del caso Koldo, y no llegó a descartar volver a llamar al expresidente Zapatero a comparecer. En la primera comisión ha llamado a declarar a Alcázar, que fue imputada junto a Zapatero por tener un "un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias". Así, el juez apuntaba a la aparente concertación de facturas entre la secretaria del expresidente y algunas de las empresas vinculadas a la trama, señalándolo como uno de los indicios de fraude.

En su informe, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) considera que de los correos electrónicos analizados "se desprende" que Rodríguez Zapatero "remitiría determinadas gestiones o directrices a través de Gertru, quien se encargaría de "dar cobertura formal o soporte documental a la actividad, la cual es desarrollada en la oficina ubicada en la calle Ferraz" para los expresidentes, frente a la sede central del partido.

Según los investigadores, estas directrices las ejecutaría Cristóbal Cano, "quien desempeña funciones de director de administración para Julio Martínez", administrador de la sociedad Análisis Relevante y presunto testaferro de Zapatero; así los correos acreditarían "la existencia de una actuación coordinada y dirigida a evitar la vinculación" entre Zapatero y 'Julito'.El cuerpo policial reproduce un correo de 'Gertru' a Cano donde parecen concertar facturas económicas: "Lo he hablado con el presidente Zapatero y me indica que a finales de mes me dirá. Pero si tenéis una propuesta pásamela o lo vemos y a finales de semana se lo digo".

La conclusión de la UDEF es que "del análisis conjunto de los correos electrónicos examinados se desprende la existencia de una operativa en la que la emisión de facturas no aparece vinculada de forma directa a la realización de servicios, sino que, por el contrario, se articulan con carácter posterior y mediante la coordinación de las partes implicadas. En particular, se observa cómo se consulta la adaptación a conveniencia de una o varias facturas, los conceptos a consignar o incluso los importes de las mismas. En la misma línea, se observa también como se determina en qué trimestre deben emitirse las facturas".

Según consta en los documentos policiales incorporados al sumario, al que ha tuvo acceso EL PERIÓDICO, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) destaca que el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero era el "centro de dirección operativo". En su informe, el cuerpo policial señalaba que la oficina "no constituiría un mero espacio administrativo, sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones", que serían canalizadas mediante dispositivos informáticos que usaba "principalmente, María Gertrudis Alcázar, evidenciándose las indicaciones impartidas a través del correo electrónico presidentezapatero@presidentezapatero.com". Este es uno de los dominios que el juez Calama ha pedido analizar y determinar los mensajes recibidos y enviados desde 2020 hasta la actualidad.

Marlaska, por el caso Leire

Al Senado acudirá este martes a partir de las 16 horas el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que deberá responder en la comisión del caso Koldo a su relación con Leire Díez y a los contactos que la llamada fontanera del PSOE habría tenido con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con quien la UCO acreditó tres reuniones.

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Marlaska negó en un primer momento que se hubiera producido ningún encuentro, pero más tarde tuvo que rectificar, después de admitir la propia González que mantuvo al menos dos reuniones con la excargo socialista. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha defendido en los últimos días que Marlaska tendrá que aclarar esos encuentros, así como las medidas de protección que se concedieron a Díez. La comparecencia de Marlaska llega después de que acudiera al Senado la propia González, que intentó enmarcar sus encuentros con Leire Díez en el ámbito personal.

Fuente: El Periódico