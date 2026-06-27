Sánchez responde a Page: "Los que ahora quieren que se adelanten las elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016"
El líder del PSOE responde en el Comité Federal al barón más crítico del cónclave socialista
Cierre de filas de la mayoría de los secretarios generales con el presidente del Gobierno: "No defendamos lo que defiende la derecha"
El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha respondido en su intervención final a puerta cerrada en el Comité Federal al dirigente más crítico del cónclave socialista, el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page: "Los que ahora quieren que se adelanten las elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016". El ahora presidente del Gobierno recordaba así los tiempos en los que fue expulsado de la dirección del partido también en un Comité Federal en 2016. Posteriormente, la Gestora que tomó las riendas del partido convocó al máximo órgano de gobierno del partido y allí se aprobó que el PSOE se abstuviera para hacer posible la investidura de Mariano Rajoy y evitar unas terceras elecciones.
Mantener aquel No es no a Mariano Rajoy forzó la dimisión de Sánchez también como diputado en el Congreso para no tener que votar en contra de una decisión del Comité Federal. Pero posteriormente, le sirvió como relato para ganar las primarias ya en 2017 con el voto de la militancia. En su intervención final de este sábado, Sánchez ha llamado a todo el partido para engrasar la maquinaria electoral para las elecciones autonómicas y municipales, pero también para las generales: "Tengo unas ganas enormes de ganar", ha proclamado.
Sánchez ha reiterado su intención de presentar e intentar aprobar los Presupuestos Generales en 2026 y convocar elecciones en 2027, sin concretar si serán antes o después de las municipales y autonómicas.
(Habrá ampliación)
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Fuente: El Periódico
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