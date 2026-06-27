La derogación masiva de Vox: pide el fin de la reforma laboral, las leyes de igualdad, vivienda o el registro horario

Vox plantea un derrumbe legislativo. El partido de Santiago Abascal propone una derogación masiva de leyes del actual Gobierno, que van desde el ámbito laboral y económico al más ideológico, como la ley de igualdad o de cambio climático. En un documento publicado este sábado, el partido aboga por la "desregulación", planteando el fin de al menos una decena de leyes y normas bajo el argumento de acabar con la burocracia institucional.

El partido derechista cree que acumular leyes y normativas, "hiperregulación" en su lenguaje, lastra la prosperidad de familias, empresas y trabajadores y supone un coste de 90.000 millones de euros anuales, por lo que apuesta por derogar leyes, devolver competencias al Estado para armonizar reglas, eliminar obligaciones que entiende ideológicas o innecesarias y simplificar la vida de ciudadanos, empresas y autónomos.

Vox se impone como obligación derogar tres normas por cada una nueva, que debe ser "lo menos restrictiva y costosa posible", y entre las que quiere eliminar figuran las de vivienda, cambio climático, reforma laboral, igualdad y LGTBI en empresas, residuos, movilidad sostenible y atención a la clientela, entre otras.

Además pretende reformar leyes fiscales, industriales, de suelo, edificación, educación ambiental, sector eléctrico y de protección de datos, así como revisar toda la normativa de protección social para anteponer a los españoles - "prioridad nacional" - y limitar la inmigración.

La propuesta también atañe a la normativa europea, exigiendo la reforma o eliminación de una ampliua serie de cuestiones: desde el pacto verde, acuerdos comerciales, directivas de sostenibilidad, eficiencia energética hasta los permisos de trabajo para extranjeros.

Vox identifica como prioritaria la supresión de estas normas de carácter estatal:

La ley de vivienda Ley de cambio climático y transición energética. La reforma laboral. La ley que regula el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La de movilidad sostenible. Ley de igualdad.

Fin de la obligación de cita previa en la Administración. Fin del 'gold-plating': no se añaden exigencias adicionales a las que impone la normativa europea. Implantación de la Inteligencia Artificial masiva para "liberar al funcionario de tareas repetitivas" y emitir resoluciones automáticas

Derogación de la reforma laboral. Derogación de planes obligatorios para empresas en materia de igualdad, LGTBI. Eliminar los protocoolos de desconexión digital y movilidad sostenible obligatorios. Eliminar las obligaciones vinculadas a las empresas de a partir de 50 empleados. Eliminar las particularidades autonómicas -obligaciones lingüísticas, por ejemplo- en los etiquetados y envasados. Fin del registro horario obligatorio universal. Desregularizar las promociones, rebajas y campañas comerciales. Fin de la doble licencia comercial y armonización del etiquetado y envasado.

Apostar por la soberanía energética y, en especial, por la energía nuclear.

Eliminar trabas a la inversión en redes eléctricas y acelerar la tramitación de infraestructuras.

Tramitación "exprés" para almacenamiento energético y bombeo hidráulico.

Mejor gestión del agua, priorizando la interconexión de cuencas.

Una sola evaluación ambiental por proyecto, con plazo cerrado y consecuencias para la administración si incumple.

Actualización de ley de industria y eliminación de duplicidades y exigencias medioambientales "innecesarias".

Derogación de la ley de viviendas y otras normativas que dificulten la construcción y el acceso a la vivienda. Simplificación de trámites urbanísticos. Reducción de impuestos y cargas administrativas.

Los de Abascal miran también a Bruselas y se comprometen a pedir a la Unión Europea la reforma de buena parte de sus normas, entre ellos plantean las siguientes medidas.

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Fuente: El Periódico