Zapatero pidió cambiar vuelos para no coincidir con Nogueras en su primera cita con Puigdemont: "Viaje gafado"

José Luis Rodríguez Zapatero fue el elegido por Pedro Sánchez en septiembre para ser el nuevo interlocutor de Junts y reunirse periódicamente fuera de España con su líder, Carles Puigdemont, tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE por su imputación en el caso Koldo. El expresidente socialista guardó todas las precauciones para evitar que se desvelara el encuentro, y llegó a pedir cambios en los vuelos para no coincidir en el mismo avión que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el vuelo que le llevó de Madrid a Bruselas el pasado 18 de septiembre. El principal recelo era que la reunión fuera descubierta.

"El riesgo de ir juntos y que se se sepa que va a haber reunión es del 80%", trasladó Zapatero a su secretaria, Gertrudis Alcázar, según los mensajes incorporados a la causa judicial y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El objetivo se cumplió y la cita no se conoció hasta un día después de celebrarse.

Un día antes del viaje, el expresidente le trasladó un mensaje donde advertía: "Coincido con Miriam en el vuelo y eso no puede ser", a lo que la administrativa le daba parte de la situación: "Están intentando que lo cambie ella", señalaba, antes de asegurar que Juanfran Serrano, quien fuera 'número dos' de Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE -hoy aún miembro de la ejecutiva-, estaba gestionando los cambios y "hablando con Judita", en una alusión que podría referirse a Judit Alexandra González, secretaria General de la Presidencia de Gobierno.

Poco después, Alcázar remitió a Zapatero un documento titulado "propuesta vuelo a Bruselas.pdf", advirtiendo de que "Judith -del equipo de Zapatero- se lo va a pasar a Judita". La propuesta, ahora sí, recibió el visto bueno del expresidente, que exhibió entonces sus recelos hacia la posibilidad de viajar en el mismo avión que la diputada posconvergente. "Perfecto. Está muy bien. El riesgo de ir juntos y se sepa que va a haber reunión es del 80%".

Ante esto, la secretaria le advierte de que "Juanfran y Eladio [Garzón] viajarán en el mismo vuelo que tú", a lo que dirigente socialista le quita relevancia: "Eso es distinto. No son conocidos". Juanfran Serrano -diputado por Jaén- y Eladio Garzón -miembro de la Organización del PSOE- eran las dos personas que, regularmente, bajo el liderazgo de Cerdán, mantenían el contacto con Junts. A la reunión, por parte de Junts, también acudió Jordi Turull, además de Puigdemont y Nogueras.

Zapatero viajó a primera hora de la mañana y volvió en el día. Antes de las siete de la mañana, su secretaria le advirtió de que había huelga de controladores en Francia: "Puede que tengais algo de retraso". Poco después, ya cuando el avión debía estar despegando, el expresidente le informó del retraso efectivo del vuelo. "Acaban comunicar que han desembarcado el avión por problemas técnicos". "Viaje gafado", zanjó Alcázar. "Totalmente", replicó el socialista.

Preparación con Sánchez y Bolaños

La primera reunión de Zapatero con Puigdemont que tuvo lugar en Bruselas se produjo en un momento especialmente tenso con Junts, cuando ya daba avisos de ruptura. El 15 de septiembre, dos días antes de acudir a la reunión en Bruselas y tomar el relevo a Cerdán como interlocutor del Gobierno, Zapatero mantuvo sendas reuniones con Pedro Sánchez, y también con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para abordar el asunto, según consta en las agendas intervenidas en la causa.

El principal asunto a tratar en la cita fue el apoyo de Junts a los Presupuestos, pero el partido independentista ratificó su rechazo y reclamó cumplir las promesas pendientes, desde la oficialidad del catalán en la Unión Europea, la amnistía de Puigdemont o la transferencia de competencias migratorias a Cataluña. La reunión tuvo lugar precisamente una semana antes de que el Congreso votara y rechazara esa medida, con los votos en contra de Podemos, que el pasado enero sí se abrió a negociarlo a cambio de la regularización extraordinaria de migrantes.

Aquella reunión entre las dos formaciones, que llevaban casi dos años de reuniones mensuales en Suiza, llegó apenas tres semanas después del encuentro en Bruselas entre el presidente catalán, Salvador Illa, y Puigdemont.

Pero la cita no logró reconvenir las tensiones con Junts. El 13 y 14 de octubre, Zapatero acudió a Zurich para la que sería la última reunión entre el Gobierno y Puigdemont. Por entonces Junts ya debatía la ruptura con el ejecutivo de Pedro Sánchez, y nada más volver del viaje, Zapatero pidió a su secretaria una reunión con Bolaños con cierta urgencia para informarle del asunto. "Mañana no me pongas nada. Casi seguro que tendré que ir a ver a Bolaños", señaló un día después de su vuelta de Zúrich. Finalmente, la reunión tuvo lugar el 17 de octubre a las 17.30 horas en el complejo residencial de Moncloa, según consta en la agenda de su secretaria.

Tres semanas después, Junts anunció su ruptura oficial con el Gobierno, avanzando que votaría en contra de todas las medidas que llevara al Congreso de los Diputados. Una fractura del bloque de investidura que a día de hoy sigue vigente.