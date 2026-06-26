Caso Zapatero
El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas
El hallazgo de las piezas, tasadas en 1,3 millones de euros, revela un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda que, a través de la Abogacía Geneal del Estado, pueda personarse contra José Luis Rodríguez Zapatero en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Cazan una serpiente con un truco infalible en una casa de Ibiza : 'Les molesta mucho y salen
- Una moto atropella a un peatón cuando cruzaba el cinturón de ronda frente a Diario de Ibiza
- Estos son los 50 médicos históricos de Ibiza homenajeados por sus compañeros
- La Policía Local de Ibiza da marcha atrás y anula una multa sin pruebas contra un comerciante de la Marina
- Ibiza activa el proceso para aumentar su capacidad edificatoria: estas son las claves
- La pareja estafada al llegar a Ibiza calcula en 3.500 euros el coste de su primer mes en la isla
- Un ex del Espanyol y del Málaga defenderá la portería de la UD Ibiza
- Detenidos en Ibiza por el timo del 'hijo en apuros': estafaron tres millones de euros en toda España