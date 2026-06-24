Sánchez pierde el aplauso de los socios

El 9 de julio de 2025, Pedro Sánchez compareció en el Congreso tras la imputación de Santos Cerdán. Fue una comparecencia solemne. El presidente acudió con corbata, ante gran expectación y con un Plan nacional anticorrupción bajo el brazo, con 15 medidas que sus socios aplaudieron. Un año después, el presidente ha acudido al mismo Hemiciclo, esta vez obligado y lejos de la institucionalidad de entonces. Sin corbata ni medidas, pero también sin el aplauso de sus socios, en una sesión donde la bancada socialista palmeó en solitario al líder del Ejecutivo.

La condena de 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos conocida el lunes abonó una sesión que se convocó, en su día, por el sumario del caso Leire, la trama sufragada por el PSOE para desactivar casos judiciales que afectaban al Gobierno, y tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que Sánchez insistió en mantener su confianza.

El cúmulo de frentes terminó por abatir en esta comparecencia a los socios del Gobierno, que en los días previos ya admitían sus pocas expectativas. El presidente no defraudó. Con aire desenfadado, rehuyendo la institucionalidad que sí otorgó a otras comprecencias clave, y con más ministros como aliados sin corbata -Carlos Cuerpo, Félix Bolaños, Arcadi España, o Angel Víctor Torres-, Sánchez apostó por la defensa propia -la suya y la del partido- y ajena -la de Zapatero y sus familiares-. Una defensa que no emocionó a Sumar, como ni al resto de partidos que sustentan al Gobierno, que tampoco le brindaron su apoyo en su intervención.

El momento álgido en la bancada del PSOE llegó cuando Sánchez pronunció la sentencia definitiva: "La pregunta no es si vamos a continuar, la pregunta es cómo no vamos a continuar". Los diputados y ministros socialistas irrumpieron en escena con sus aplausos, henchidos de satisfacción, sin que los miembros del Gobierno de Sumar mostraran interés alguno en unirse a la celebración. Sólo al concluir el presidente los ministros de Sumar acompañaron al resto para ponerse de pie y aplaudir, no sin cierta desgana, al líder del Ejecutivo.

El presidente pidió "que no prejuzguemos más allá de lo que conocemos", "que respetemos la presunción de inocencia" y se desligó de las prácticas corruptas -"jamás conocí ni hubiera tolerado estas prácticas"- provocando con esa frase sonoras carcajadas de las bancadas de PP y Vox.

Sánchez salpicó toda su intervención de reproches a los "actores políticos y mediáticos" a quienes acusó, de emplear "cúmulos de titulares" para "intentar confundir y generar una sensación de corrupción generalizada que no existe". Una posición defensiva del presidente, que en otras ocasiones ha ido a la ofensiva, con medidas dirigidas a cambiar el paso del debate.

Lejos de eso, otorgó una pátina de victimismo a su discurso y pasó a describir lo que vino a llamar como "anatomía del fenómeno", reduciendo los casos de corrupción a tres patas: la "antigua secretaría de Organización del PSOE", de "personas concretas que se aprovecharon del PSOE", donde enmarcó el caso Ábalos, Koldo García, Leire Díez y Santos Cerdán; la imputación de Zapatero, en el que mantuvo su confianza y "del que no se pueden sacar conclusiones": y los casos que afectan a sus familiares, a quienes también defendió desde tribuna, describiendo las causas como "acciones coordinadas que buscan debilitar la acción de Gobierno".

La réplica a Sánchez llegó por parte del líder de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que expuso un folio con "los 19 delitos" por los que se investigan al PSOE y al Gobierno para excribir la expresión formulada por el presidente: "Esta es la verdadera anatomía del fenómeno", espetó, ante el alboroto de la bancada popular.

El dirigente gallego comenzó pidiendo disolución de las cortes y elecciones, para "no estirar los minutos de la basura de este Gobierno", y avanzó que este jueves, después de que el Congreso apruebe una iniciativa para pedir una moción de confianza, el presidente "hara un vídeo de TikTok, nos dirá que bebamos agua y nos pongamos crema". Los diputados populares, henchidos, prolongaron sus aplausos a un Feijóo más

Santiago Abascal, de Vox, pasó a recitar la "enciclopedia de la corrupción", donde puso nombre a cada una de las letras del abecedario, desde la A de Ábalos a la Z de "su pana Zapatero", pasando por la S de SEPI o la T de Tito Berni, en una intervención que buscaba el 'zasca' y el clip viral para las redes sociales.

Los socios también mostraron la dureza contra Sánchez que ya habían exhibido con su silencio en toda la intervención. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez Babero, proclamó que estaban "hartas" de la corrupción, sin entrar de lleno en el asunto y reclamando medidas. Gabriel Rufián, de ERC, fue uno de los que más dureza empleó para dirigirse a Sánchez. "¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Más sencillo: ¿Ustedes han robado?".

Míriam Nogueras, de Junts, podría ser la galardonada por la propuesta más original, la de pedir a Sánchez la dimisión para nombrar a otro presidente sin disolver las cortes, aunque hizo a PSOE y PP coincidir en su rechazo frontal. Ione Belarra, de Podemos, volvió a dirigirse a Sánchez para asegurar que era su fin. "Su ciclo político ha terminado", dijo. "Usted lo sabía y lo tapó". El presidente, que evitaba mirar a la tribuna ante estas palabras más duras, tuvo como aliado al vicepresidente Carlos Cuerpo, a su lado, con quien intercambió comentarios en algunos de los momentos más duros.

Las altas temperaturas en los discursos del Congreso no impidieron que muchas de las diputadas, conforme avanzaba la sesión, tuvieran que cubrirse con pañuelos o chaquetas, obligadas por el aire acondicionado. Una escena que contrastó con los 37 grados que hacía en el exterior durante la primera ola de calor del verano.

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Y así llegó el turno de réplica, donde Sánchez volvió a subir a tribuna para desplegar la hoja de casos de corrupción del Partido Popular, desde Juanma Moreno a Isabel Díaz Ayuso, en una larga cartilla donde, por momentos, dejó su papel de presidente de Gobierno para limitarse a ser líder del PSOE. Obtuvo luego el nuevo reproche del portavoz de ERC: "Enhorabuena, usted ha venido a dar toda la información de casos de corrupción del PP".