Junts pide a Sánchez que dimita para elegir a otro presidente, propuesta que rechazan PP y PSOE

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha llegado a la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso con una nueva propuesta bajo el brazo. Tras pedir, cuando no exigir, el adelanto electoral o una cuestión de confianza, la dirigente posconvergente ha propuesto al presidente del Gobierno que dé un paso atrás y permita que el bloque de la investidura elija a otro jefe del Ejecutivo para terminar la legislatura y evitar así unas elecciones generales en las que la extrema derecha podría lograr mucho más peso del actual. Sin embargo, la idea ha tenido una vida muy corta ante el rechazo de PP y PSOE.

"Medite con serenidad lo que hoy le proponemos", le ha dicho Nogueras a Sánchez desde la tribuna de oradores, demorando varios minutos la propuesta y elevando la tensión en el hemiciclo del Congreso. En esos minutos, la diputada de Junts ha advertido al presidente del Gobierno de que llegaba al debate de este miércoles "tocado y hundido", sin la "mayoría" y la "legitimidad" suficientes para seguir gobernando y siendo "el principal obstáculo" para que continúe la legislatura. Sobre todo, ha explicado, por los incumplimientos del Gobierno que les ha llevado a romper sus relaciones con el Ejecutivo.

Eso sí, ha dicho que sigue existiendo una mayoría conformada por el bloque de la investidura -PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria- que no quiere que "la extrema derecha ocupe el poder". Así, ha lanzado una petición clara al presidente del Gobierno: "Señor Sánchez, apártese y deje que este Parlamento ponga a alguien que sí tenga la capacidad de cumplir, de cumplir con Catalunya y de cumplir con los catalanes".

'NO' a la propuesta

El camino propuesto por Nogueras conllevaría la dimisión de Sánchez y que el pleno celebrase una nueva votación de investidura. En este caso, y a diferencia de lo que ocurre con las mociones de censura, el nuevo candidato debería ser elegido entre los diputados que conforman el Congreso. Nada ha dicho la portavoz posconvergente sobre quién podría ser elegido o con quién se sentirían a gusto los de Carles Puigdemont.

No obstante, no ha hecho falta mayor concreción para que fuentes socialistas hayan rechazado la idea alegando que Sánchez "tiene sobradas razones para seguir gobernando" y que si quieren otro presidente que apoyen una nueva moción de censura. Tampoco ha gustado la propuesta al PP. Fuentes populares aseguran que han hecho reiteradas ofertas públicas a los socios para impulsar una moción de censura y que esta debe ser la vía para desalojar a Sánchez. Lo contrario, inciden, es seguir "apadrinando" el viaje del presidente del Gobierno.

Buscar el consenso

Tampoco han querido dar por acabada la legislatura el resto de los socios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado muy contundente a la hora de criticar la estrategia del 'y tú más' elegida por Sánchez y el PSOE para hacer frente a los casos de corrupción: "¿Es usted consciente de que el problema no lo tienen con el PP o con Vox? Lo tienen con la gente. ¿Son conscientes de la cantidad de gente decepcionada y cabreada que les han defendido y que ahora están aguantando al fecha de turno babeando diciendo aquello de '¿lo ves? Es que todos son iguales'?".

"¿Usted tiene su casa limpia?", le ha cuestionado al propio Sánchez antes de asegurar que no tiene "puñeteras ganas" de que PP y Vox lleguen al Gobierno, pero que es necesario "llenar de contenido la legislatura". Lo mismo le ha pedido su homóloga en EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, que ha adelantado que no exigirán la convocatoria de elecciones porque eso facilitaría el triunfo de la ultraderecha, pero que es necesario que el Gobierno y los partidos de la investidura busquen "establecer un programa de mínimos para que la legislatura, o lo que quede de ella, pueda ofrecer logros y avances reales".

Más crítica se ha mostrado la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que ha recordado a Sánchez que ha perdido el respaldo de los partidos que le invistieron presidente y que ahora tiene una "mayoría negativa". Aun así, en un apelación también dirigida al PP, ha dicho que su formación "no está en ninguna operación contra nadie" y ha cuestionado al presidente del Gobierno sobre el rumbo que seguirá la legislatura.