Feijóo apunta a la posible imputación de Sánchez y le exige elecciones generales

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fue directo al grano en su primera intervención en el debate sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. Aseguró que los escándalos "no son piedras en el camino, sino su corrupción", le espetó a Pedro Sánchez; también le conminó de nuevo a disolver las Cortes y convocar elecciones generales, "es lo único que se espera de usted"; le reprochó su "soberbia" y su "indignidad", tras un discurso, el del jefe del Ejecutivo, que tildó de "mitin"; y por último, pero no desde luego menos importante, alentó, por primera vez en el hemiciclo, la posibilidad de que el propio presidente del Gobierno termine siendo imputado.

Un eventual escenario ante el que le preguntó abiertamente si entonces evitaría que el Congreso de los Diputados concediese el suplicatorio, el trámite necesario para que el Tribunal Supremo (TS) pueda investigar a un parlamentario, que se activó por última vez en el caso del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora condenado a 24 años de cárcel.

Feijóo le reprochó a Sánchez que hubiese llegado "con su ministro plenipotenciario condenado" y le replicó con sarcasmo una de sus afirmaciones más enfáticas, cuando aplaudido por su bancada y los ministros socialistas (no así los de Sumar) afirmó: "Cómo no vamos a continuar". El líder de la oposición le espetó en forma de interrogación retórica: "¿A continuar delinquiendo?".

El presidente del PP volvió a poner su propio currículum político como garantía de limpieza y honradez, aludiendo a sus trece años al frente de la Xunta de Galicia. "Pongo mi propia experiencia, la de no haber metido nunca la mano en la caja", sentenció al respecto. Un punto que aprovechó para apelar a los socios del Ejecutivo, recordándoles su apoyo a un presidente, explicó, "para garantizar la limpieza institucional". Feijóo aludió al discurso de Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy en el año 2018, pidiéndole de antemano y con sarcasmo "disculpas por el plagio", para con sus mismas palabras de entonces, decirle: "¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su permanencia en la Presidencia del Gobierno es imposible?".