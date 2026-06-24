El contrato de Zapatero como "asesor" de empresarios peruanos incluía cobrar por adelantado 100.000 euros y dietas diarias de 10.000 en caso de viaje

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha encontrado en los dispositivos incautados a Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, un contrato que desvela que su jefe cobró 200.000 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares. Según los términos del contrato, que tiene fecha del 10 de mayo de 2024, el 50 por ciento de la cantidad acordada se cobraría a la firma del mismo y, en caso de tener que viajar, el expresidente socialista cobraría 10.000 euros diarios en dietas más gastos.

La documentación y los mensajes analizados por los agentes acreditan que los "200.00 anuales" pactados en el contrato procedían formalmente de Focus Social Research, vinculados a intereses del Grupo Gloria, por gestiones y contactos con altas autoridades bolivianas, que fueron "camuflados" en trabajos de consultoría e intermediación. La gestión fue fructífera, dado que el Tribunal Constitucional boliviano aceptó el recurso de amparo de la empresa.

Según el contrato incluido en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, actúan Mariano Uldarico Carranza, "en representación de Focus Social Research SAC (en adelante "la compañía"), y de la otra parte José Luis Rodríguez Zapatero, que actúa en su propio nombre y derecho (en adelante "el asesor”).

Confidencialidad

El contrato obligaba al expresidente socialista a mantener "la más estricta obligación de confidencialidad sobre todo tipo de información de la compañía peruana", así como "guardar el secreto profesional y específicamente a no revelar el contenido de los encargos recibidos".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez

Al expresidente español se le describe como "una persona física con capacidad de prestar servicios de asesoramiento general, en materia de posicionamiento estratégico y desarrollo de proyectos, especialmente en el ámbito internacional", mientras que la compañía dice "brindar servicios de diseño y elaboración de estudios de investigación cuantitativo, cualitativo y psicométrico para el desarrollo y ejecución de estrategias de comunicaciones, publicidad y mercadeo, desarrollo y gestión de talento humano en ámbito económico, social, político, entre otros".

Focus también estaría dedicada a la prestación de servicios de consultoría de comunicación en todos sus ámbitos (imagen corporativa, relaciones públicas, desarrollo empresarial, gestión de negocios, análisis de riesgos, reputación empresarial enfocada en el sector privado), y añade que está interesada en "con contratar los servicios del asesor y éste en prestárselos".

A partir de ahí, acuerdan que el contrato estaría vigente hasta el 9 de mayo de 2025 aunque podría prorrogarse o finalizar anticipadamente. La contraprestación se estipuló en 200.000 euros anuales de los que el 50% a la firma del contrato, otro 25% a los seis meses de la firma del contrato y el 25% restante a su finalización del contrato.

Las facturas emitidas por el asesor Zapatero se pagarían a los 10 días y, en caso de que tuviera que viajar --como efectivamente ocurrió--, Focus le abonaría unas dietas de 10.000 euros diarios, así como todos los gastos relacionados con el viaje (desplazamientos en business, alojamiento, manutención y cualquier gasto que pueda surgir).

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante el 15º Congreso del PSPV, en el Palacio de Congresos de Valencia, a 31 de enero de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). / Eduardo Manzana - Europa Press

Viajes

De hecho, los datos obtenidos del teléfono incautado a Gertru revelan varios contactos con la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada; y con la jefa de Gabinete del presidente de Bolivia, Fabiola Consuelo Salazar. La secretaria de Rodríguez Zapatero obtuvo confirmación de la reunión prevista entre el hoy expresidente Arce y Rodríguez Zapatero y también otro encuentro con el entonces ministro de Economía Marcelo Montenegro. Ambas tuvieron lugar el 15 de septiembre de 2024.

Por otro lado, y sin que los agentes puedan precisar fecha exacta, se presentó una acción de amparo Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia relativo a la deuda del Grupo Gloria alegando vulneración de derechos constitucionales, que fue admitida en abril de 2025 , lo que los investigadores vinculan con la solicitud del expresidente español para encontrarse con el entonces presidente Arce unas semanas antes, el 10 de marzo. El 4 de mayo del mismo año Rodríguez Zapatero solicitó y mantuvo una nueva reunión con el máximo dirigente boliviano.