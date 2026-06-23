Zapatero trata de anular el origen del caso: advierte que la UDEF pudo analizar datos solicitados por Francia y Suiza sin control judicial

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero es ejercida por un procesalista, el catedrático Víctor Moreno Catena, y por ello su estrategia pasa por tratar de encontrar los resquicios legales que permitan anular los indicios que pesan contra su cliente. En el último escrito presentado ante el juez José Luis Calama, el letrado cuestiona la validez legal de las conversaciones que permitieron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía conectar al expresidente español con una red internacional de blanqueo de capitales para cuya desarticulación habían solicitado colaboración las autoridades francesas y suizas.

Se trata del dispositivo denominado 'Crucial', en el que se guardaban las conversaciones de un abogado español con directivos de la aerolínea Plus Ultra. Supuestamente, la primera referencia a Zapatero aparece en un chat de WhatsApp encontrado en los dispositivos incautados denominado 'Danilo España', en el que el broker venezolano Danilo Diazgranados se refiere a un tal “Z” o “Zorro” con el que mantiene relaciones personales y económicas.

En un recurso con fecha de este lunes remitido al juez de la Audiencia Nacional, la defensa de Zapatero recuerda que este material fue intervenido en cumplimiento de solicitudes de colaboración jurídica internacional emitidas por Francia y por el cantón de Ginebra (Suiza), "esto es, con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero".

En este punto, el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO añade que una vez repasado el sumario la defensa no ha logrado encontrar, "seguramente por impericia de este letrado", añade Moreno Catena, ningún auto o resolución judicial por el que de forma motivada se autorizara " al Ministerio fiscal o a la policía judicial para que analizaran el dispositivo llamado Crucial, así como la lectura y los análisis de las conversaciones privadas del abogado" que mantenía relaciones con los directivos venezolanos sospechosos de blanqueo.

El empresario venezolano, Danilo Diazgranados. / LP

Por todo ello, pide al juez que requiera a la Fiscalía Anticorrupción "para que indique la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis del contenido de los dispositivos que se incautaron para cumplimentar la Orden Europea de Investigación y la Comisión Rogatoria Internacional", una cooperación que supuestamente prestó otro juzgado diferente de la Audiencia Nacional, el número 1, así como sobre las conversaciones de WhatsApp, contenidas en el dispositivo denominado 'Crucial'.

Vulneración del derecho

Reclama igualmente que se haga constar "bajo qué cobertura y, en su caso, con qué autorización de las autoridades emisora y requirente se ha empleado dicho material en este procedimiento" con el fin de que se pueda asumir como una diligencia "que fue regularmente obtenida, respetando los derechos fundamentales de todos los implicados en estas actuaciones penales".

"Si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución", agrega.

Habrían quedado "irremediablemente vulnerados" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales. En tal caso, como consecuencia del déficit esencial de garantías, el contenido de ese dispositivo que fue examinado por la UDEF y, en particular, las conversaciones de WhatsApp analizadas, tienen que ser excluidas del procedimiento.

Agrega que Anticorrupción presentó la primera denuncia por estos hechos en octubre del 2024 (que fue inadmitida) y en la misma fecha solicitó unas entradas y registros en las que se halló el dispositivo 'Crucial'. Más tarde abrió unas diligencias de investigación con el mismo contenido que la denuncia inadmitida en las que se encomendó a la UDEF analizar el material incautado, y todo ello terminó en un juzgado de instrucción ordinario, el número 15 de Madrid, que fue el que finalmente se inhibió en favor del que ahora investiga a Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

En este punto, la defensa recuerda que la ley prevé expresamente sobre la utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y "los descubrimientos casuales" el sometimiento a un control y una validación judicial específicos. Sin embargo, advierte al juez de que en este caso"ese mismo material parece que se ha analizado y utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Mensaje enviado por Julio Martínez Sola a Rodolfo Reyes Rojas / EL PERIÓDICO

Insistir a EEUU

En un segundo escrito al que también ha tenido acceso esta redacción, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, insiste en la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que se extrajeron las conversaciones de WhatsApp que mantuvo el exdirectivo de Plus Ultra investigado en EEUU Rodolfo Reyes Rojas con otras personas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Presenta un recurso de reforma porque el juez Calama rechazó pedir esta ampliación de información a EEUU tras tomar declaración al expresidente.

El contenido del móvil de Reyes Rojas fue puesto a disposición de Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) mediante oficio con fecha del pasado 18 de marzo. La defensa insiste en que "el mantenimiento de un material no controlado por la justicia española es un riesgo cierto y permanente de vulneración de los derechos fundamentales".