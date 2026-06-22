El CGPJ acuerda que se investigue al juez Peinado, gracias al voto de calidad de su presidenta

El Consejo General del Poder Judicial ha acordado por cuatro votos frente a cuatro ( el voto de la presidenta Isabel Perelló superó el empate) remitir al promotor de la acción disciplinaria copia del auto dictado el pasado sábado por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, para que decida expresiones referidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad son constitutivas de una falta grave. Los vocales estudiaron en una reunión de urgencia este asunto tras afirmar el juez en su resolución que los policías que ejercen la escolta de Begoña Gómez, podrían ayudarla a fugarse de España.

Esta reunión vino precedida de otro encuentro telemático e inédito en la historia reciente de este órgano que se celebró el domingo. La decisión ha contado con un voto discrepante de los cuatro vocales del sector conservador que integran la Comisión Permanente, que consideran que la resolución del juez Peinado no es revisable dado su carácter jurisdiccional.

La urgencia de Pleno celebrado por el órgano de Gobierno de los jueces respondía a la queja trasladada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya trasladado a la presidenta del Consejo por las afirmaciones de Peinado en su auto, en el que decidió la apertura de juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En esta resolución, impuso además la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Gómez y su asesora personal, además de comparecencias quincenales de ambas ante la justicia.

Como único punto en el orden del día, los vocales estudian la conveniencia de aplicar a Peinado al artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que es falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

Siguiendo órdenes

Concretamente el juez señalaba que no cabía duda de que los agentes que acompañan a Gómez pueden, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos", colaborar "en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló / Álvaro Ballesteros - Europa Press

Para el ministro, esas afirmaciones "representan un grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho". Marlaska ha señalado además que las sospechas del magistrado alcanzan no solo a los agentes con el servicio de acompañamiento asignado "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

Voto particular

En su voto particular, los vocales designados a propuesta del PP José Eduardo Martínez Mediavilla, José Carlos Orga Larrés, Isabel Revuelta de Rojas y Alejandro Abascal Junquera advierten que la decisión acordada por Peinado con respecto a las medidas cautelares de Begoña Gómez y de su asistente es es estrictamente jurisdiccional y "revisable únicamente por la vía ordinaria de los recursos que caben contra ella, sede natural en la que puede apreciarse una eventual ausencia, insuficiencia o desacierto de la motivación". Agregan que este o revisor no es competencia del Consejo por vía disciplinaria; y ello en observancia y aplicación de propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como consecuencia de todo ello, consideran estos vocales que cualquier actuación del Consejo del Poder Judicial sobre este particular "supondría inmiscuirse ilegítimamente en las competencias que únicamente corresponden a la Audiencia Provincial de Madrid en vía de recurso; afectando a los principios constitucionales de exclusividad de la jurisdicción y de independencia judicial".

Fachada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press

Fuentes del sector progresista señalan, por su parte, que el acuerdo supone un severo reproche institucional a las manifestaciones realizadas por el magistrado en una resolución judicial relacionada con la investigación a Begoña Gómez. Para esta parte, se trata de una de las decisiones más relevantes adoptadas hasta la fecha respecto a la actuación del magistrado y que marca la línea que pueden seguir otras reclamaciones relativas al juez Peinado que siguen en proceso de investigación.

Además, estas fuentes ponen en valor que el traslado formal de una resolución judicial para valorar una posible falta disciplinaria constituye el paso más sólido para que se abra expediente y evidencia la preocupación existente en una parte significativa del órgano de gobierno judicial por el contenido del auto. Esta posición la comparten, además de la presidenta, los vocales Bernardo Fernández, Argelia Queralt y Carlos Hugo Preciado.

Iustitia Europa y HazteOír, dos de las organizaciones personadas en la causa contra Begoña Gómez, suscribieron un escrito al Consejo General del Poder Judicial solicitando "la suspensión de cualquier deliberación, acuerdo o actuación encaminada a la apertura de diligencias disciplinarias" contra el instructor de la causa, Juan Carlos Peinado. Consideran grave que cualquier iniciativa que pretenda revisar el contenido de resoluciones judiciales dictadas en el ejercicio de la función jurisdiccional de Peinado.