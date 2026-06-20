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Feijóo asegura que impedir la moción para pedir elecciones es "la degradación máxima del sanchismo"

Feijóo participa este sábado en la Junta Directiva del PP provincial de Valencia / Partido Popular

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EFE

Valencia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que la no admisión por la Mesa del Congreso esta semana de una moción para pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones ha supuesto "la degradación máxima del sanchismo".

"No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso", ha dicho en Sueca (València) durante una reunión de la junta directiva provincial del partido, acompañado por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y en presencia de más de un millar de militantes.

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Feijóo ha arremetido contra Pedro Sánchez por tener ahora miedo al poder legislativo, después de tenérselo antes al poder judicial, para añadir: "Allá él, atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un gobierno democrático". 

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