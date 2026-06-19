PSOE y Sumar vuelven a vetar una iniciativa del PP en la que pedían a Sánchez elecciones o una cuestión de confianza

Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, están decididos a impedir que el Congreso se pronuncie sobre la necesidad de un adelanto electoral o de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Los dos partidos, con mayoría en la Mesa del Congreso, han vuelto a vetar una iniciativa del PP en la que se solicitaban ambas cosas, según explican fuentes parlamentarias. La decisión se ha producido tres días después de que ya impidieran que se votara unas enmiendas de PP y de Junts en las que se reclamaba a Sánchez que convocara las elecciones.

"El Congreso de los Diputados manifiesta su deseo mayoritario de que se convoquen cuanto antes unas elecciones generales en España que terminen con la parálisis política existente en la actual legislatura", rezaba el texto que ha sido vetado este viernes. Fuentes cercanas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya explicaron que es prerrogativa del presidente del Congreso dar este paso y que, por tanto, no procedía que la Cámara Baja debatiera sobre este asunto. En este caso, los populares evitaron incluir una exigencia de elecciones, optando por una redacción más laxa, pero ni aun así ha pasado el filtro de PSOE y Sumar.

En el segundo punto de la moción, la cual no tiene carácter vinculante alguno, los populares tensaban un poco más la cuerda. "El Congreso exige la inmediata dimisión en bloque del Gobierno presidido por D. Pedro Sánchez Castejón y la convocatoria de elecciones generales", pero en este caso recordaban que este textual ya se "solicitaba en la proposición no de ley 162/000344, admitida a trámite por la Mesa del Congreso en su reunión del día 29 de octubre de 2024". Tampoco ha servido para nada el recuerdo a los miembros de la Mesa que en el pasado no vieron mal una iniciativa idéntica.

Noticias relacionadas

Fuentes populares denuncian el "nuevo atropello" realizado por los miembros progresistas de la Mesa. "Una vez más, Francina Armengol, vuelve a actuar al servicio de Pedro Sánchez, plegándose a sus órdenes en lugar de velar por los intereses de todos los representantes de los españoles en la Cámara", sentencias las mismas fuentes.