Directo | Sánchez defiende sobre las joyas de Zapatero que “en 2007 no existía la legislación que hoy existe en cuanto a regalos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da por buenas las explicaciones del entono de José Luis Rodríguez Zapatero sobre que las joyas incautadas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros, proceden de un regalo de un país extranjero en 2007. A este respecto, el jefe del Ejecutivo ha deslizado que no supondrían ningún delito porque “en 2007 no existía la legislación que hoy sí existe en cuanto a regalos que puedan ser ofrecidos a presidentes del Gobierno”.

Al tiempo mantiene intacta la confianza en la inocencia del expresidente socialista, Sánchez incluso ha puesto en valor que fue el propio Zapatero quien “hizo ese marco legal para regular y registrar esos regalos”. En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Consejo Europeo, celebrada en Bruselas, ha abundado que según su propia experiencia "cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid".

En su caso, dijo, como en el de Mariano Rajoy, José María Aznar, Felipe González o el propio José Luis Rodríguez Zapatero "y del resto de presidentes del gobierno en la historia de la democracia". Por tanto, respondió a los medios, "no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y y que tú pues sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así", aseguró.

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"Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación que enmarca este tipo de regalos que son símbolo de respeto hacia las instituciones que visitan ese ese país y símbolo de hermandad entre esos países y y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008 precisamente con la ley de buen gobierno", justificó para apuntillar que "hay registros sobre esos regalos oficiales".