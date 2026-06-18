¿Qué pasará ahora con el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife?: el Ayuntamiento lo retirará cuando el Gobierno de Canarias lo certifique como vestigio de la dictadura

¿Qué pasará ahora con el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife una vez que el Gobierno de Canarias ha rechazado su protección como Bien de Interés Cultural (BIC)? El Ayuntamiento chicharrero anuncia que la retirará cuando el Ejecutivo la certifique como símbolo de la dictadura, es decir, cuando apruebe el catálogo de vestigios franquistas.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, manifestó este miércoles, 17 de junio, que el Consistorio cumplirá la Ley de Memoria Histórica de Canarias. Por lo tanto, y según lo aseguró, cuando se apruebe el catálogo de símbolos franquistas de Canarias, en cuyo borrador se encuentra el monumento a Franco de Santa Cruz, el Ayuntamiento procederá a su retirada, pues se ha rechazado su protección como BIC.

"El Consistorio, como titular de la escultura, debe tomar una decisión al respecto, y lo hará con la ley en la mano", insistió el alcalde. En este sentido, apuntó que el Ayuntamiento debe esperar a que se apruebe el catálogo de vestigios franquistas a nivel regional, "porque si este no existe, el monumento no se puede retirar aunque no esté protegido".

La Ley de Memoria Histórica de Canarias establece que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas, nombres de calles, monumentos y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la rebelión militar, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Asimismo, añadió Bermúdez, la normativa señala que la retirada a la que se refiere el apartado anterior se hará efectiva una vez sea certificado por el órgano competente que el correspondiente objeto o mención de simbología franquista se encuentra incorporado al catálogo de vestigios franquistas.

Por lo tanto, el Ayuntamiento de Santa Cruz está dispuesto a retirar la escultura de Ávalos de la avenida de Anaga pero cuando el Gobierno apruebe el catálogo. En este sentido, el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo canario, Horacio Umpiérrez, anunció este miércoles que la previsión es que la aprobación y publicación del citado documento se produzca este mismo año.

El equipo redactor ya ha entregado al Gobierno de Canarias el catálogo, que incluye 428 símbolos franquistas

Indicó que el equipo redactor del denominado Catálogo de Símbolos, Calles, Monumentos y Menciones Franquistas en Canarias, formado por diferentes expertos, entre ellos Maisa Navarro, catedrática de la Universidad de La Laguna en Historia del Arte, ya se lo ha entregado al Gobierno. Actualmente se está procediendo a la supervisión técnica del mismo. A continuación, el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Autónoma.

Umpiérrrez recordó que ya en su momento el Ejecutivo elaboró un catálogo que incluía, en una primera fase, sólo los vestigios de la dictadura existentes en las calles del municipio chicharrero, entre los que se encontraba el monumento a Franco de la avenida de Anaga y en el que se establecía que éste debía ser retirado.

El Ayuntamiento, que ha defendido los valores culturales de la citada escultura, llevó el documento ante los tribunales al entender que no debía referirse a un solo municipio y la Justicia le dio la razón. El Gobierno tuvo que anularlo e iniciar la elaboración de un nuevo catálogo que incluyera los símbolos de toda las Islas. Según este nuevo trabajo, que consta de 9.300 páginas, en Canarias aún quedan 428 símbolos franquistas. Por provincias, es Santa Cruz de Tenerife la que gana con 225 vestigios. Las Palmas de Gran Canaria tiene 203.

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias entiende que el Ayuntamiento de Santa Cruz espere a la aprobación del catálogo para proceder a la retirada del Monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco. Aunque algunos consistorios del Archipiélago ya han procedido a eliminar algunos símbolos sin que dicho documento se haya publicado, a Umpiérrez le parece prudente que el Ayuntamiento chicharrero prefiera esperar. "Con la aprobación del catálogo los procedimientos para la retirada de los símbolos franquistas serán mucho más ágiles y se contará, además, con garantías jurídicas".

El pasado 11 de junio, el pleno del Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias rechazó la declaración como BIC del monumento a Franco de Santa Cruz, al considerar que "no reúne los valores necesarios para su protección". El expediente de Bien de Interés Cultural fue incoado en 2024 por el Cabildo de Tenerife para cumplir la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife con la que se le dio la razón a la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que defiende la protección de la obra de Juan de Ávalos.

Noticias relacionadas

Esta asociación denuncia "irregularidades" en el expediente y amenaza con acudir otra vez a la justicia. Ha manifestado que hará todo lo posible para que la escultura de Ávalos no sea eliminada.