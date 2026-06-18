Ángel Víctor Torres: "La democracia es una perla que hay que cuidar"

¿A qué tipo de público se dirige principalmente La Voz de la Memoria?

A todos los públicos. Creo que es un acierto este proyecto, porque refleja el mundo previo al golpe de Estado de 1936 con las formas digitales actuales. Y eso lo hace atractivo a todas las franjas de edad. Pero quizá entre la población juvenil tenga un efecto mayor darle vida aquella realidad, trasladando la información del momento a su lenguaje actual.

¿Qué ventajas ofrece contar la historia con los medios digitales de hoy para conectar con el público contemporáneo?

Todas las ventajas. Incluso hay noticias que ocurrieron en los estertores de la II República que son muy parecidas a las de ahora. Quejas de sindicatos sobre la derechización de los tribunales de oposiciones públicas, conferencias de mujeres que advertían sobre el auge del fascismo, triunfos deportivos de la época… todas esas noticias en formato digital y con imágenes en movimiento, hace sentir aquella realidad de una forma más cercana. Sólo las novelas históricas, que dan contexto, sentimiento y piel a los hechos, consiguen un efecto similar. Sin duda, La Voz de la Memoria tiene un componente de cercanía que lo hace especial.

¿Cree que este formato puede ayudar a combatir la desinformación histórica o los discursos simplistas sobre la guerra civil y la posterior dictadura?

Sí. Porque es un proyecto bien documentado que está recurriendo a la información real de la época. Lamentablemente, estamos asistiendo a un revisionismo histórico distorsionador por parte de sectores ultras. Vemos en el Congreso a diputados ultras y en las redes vemos videos de jóvenes prescriptores de regímenes dictatoriales “alabando” las bondades del franquismo. Un sistema dictatorial no tiene ninguna bondad. El franquismo significó 40 años de oscuridad, miedo, persecución, muerte y ausencia de libertades. No hay forma de blanquearlo, a pesar de que se empeñen. Pero, desde luego, este proyecto combate la desinformación a la que está expuesta hoy la juventud, y los no tan jóvenes, a través de las redes sociales.

¿Qué lecciones espera que extraigan los lectores actuales al seguir La Voz de la Memoria?

Que saquen sus propias conclusiones. La mayor parte de la gente sabe que durante la II República, los españoles y españolas conquistamos derechos laborales, políticos, económicos y sociales. Sin ir más lejos, el divorcio o el aumento de la presencia de la mujer en ámbito público, científico o universitario. Pero en el franquismo todos esos avances fueron cercenados. La involución fue drástica. Y eso la gente lo sabe. Pero el pulso negacionista y ultraderechista hace mella cuando hay desinformación. Afortunadamente, hoy la juventud puede acceder a canales de información rigurosos e inmediatos, pero también hay subterfugios interesados en desinformar. La juventud debe ser consciente de ese riesgo, y debe ser consciente también de que, quien defiende o blanquea la dictadura está yendo en contra de sus derechos. Si hoy pueden amar libremente, es gracias a los 50 años de democracia que hemos disfrutado. Porque en el franquismo se señalaba a las personas homosexuales o transexuales, e incluso se les condenaba a trabajos forzados, como ocurrió en la Colonia Agrícola de Tefía, en Fuerteventura, recientemente nombrada Lugar de Memoria en honor al colectivo LGTBI. Estoy seguro de que los jóvenes que se adentren en este proyecto, La Voz de la Memoria, descubrirán que antes del franquismo España era un país avanzado: sacarán sus propias conclusiones.

¿Qué aspectos de la sociedad española de 1936 considera que suelen ser menos conocidos por la ciudadanía?

Los avances que se produjeron en esa etapa democrática. A mí, que tengo 60 años, me ha encantado redescubrir en este proyecto que éramos un país avanzado para aquella época. Que había sueños y luchas sociales activas. Y me duele enormemente que todo aquello fuera fulminado con una guerra cruel auspiciada por un sector retrógrado que no pudo soportar que el pueblo decidiera su futuro y que aprovecharon su poder para dar un golpe de Estado y perseguir, torturar, asesinar y condenar al olvido a quien no pensaba igual.

¿Por qué es importante mostrar también la vida cotidiana, la cultura y los avances sociales de la Segunda República?

Por un hecho tan sencillo como trascendental para nuestro futuro. Este proyecto es una herramienta para detectar el peligro de la intransigencia. De cómo el totalitarismo se abre paso con propaganda, mentiras, revisionismo y miedo. En 1936 no existía internet ni las redes sociales. Pero los medios de comunicación jugaban un papel esencial en la maquinaria fascista. Con este proyecto veremos, por ejemplo, cómo los sectores más reaccionarios se hicieron con el poder propagando miedos infundados. Buscando culpables sobre los problemas que padece la gente. Hoy en día está pasando con la inmigración. La ultraderecha no duda en atentar contra los más elementales Derechos Humanos y echar la culpa al inmigrante, con tal de conseguir adeptos. Pero afortunadamente, el mundo de hoy no es el mundo de la primera mitad del S.XX. Y hemos aprendido de aquello, de la Guerra Mundial posterior, y de la democracia que estamos celebrando en este 50 aniversario.

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¿Qué reflexión le gustaría que hicieran los lectores sobre la democracia y las libertades actuales tras seguir este proyecto?

Yo siempre destaco que la democracia es una perla que hay que cuidar. Tiene sus imperfecciones y hay que trabajar en un proceso continuo de mejora, pero es, sin ninguna duda, el sistema que más progreso y libertades nos trajo a España en toda nuestra historia. No me imagino la vida sin democracia. Y no entiendo cómo hay responsables públicos -que están ahí gracias a un voto democrático- que se siguen oponiendo a reconocer a las personas que lucharon y perdieron su vida por vivir como vivimos nosotros hoy.