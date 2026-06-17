Directo | Sánchez responde con el anuncio de nuevas medidas por la guerra en Irán ante las andanadas de corrupción de Feijóo

Puede parecer mentira, pero por una vez en la sesión de control al Gobierno ha habido un anuncio político, más allá del intercambio de acusaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ante las duras críticas del líder del PP -ha tildado de "cobarde" y de no ser demócrata a su homólogo socialista- el presidente del Gobierno ha aprovechado para anunciar que a finales de junio el Consejo de Ministros aprobará un nuevo real decreto con medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Irán a la espera de ver cómo se desarrolla el alto el fuego anunciado esta semana.

En una sesión más bronca de lo habitual, si es que se pueden superar las cotas previamente alcanzadas, y en paralelo a la declaración de José Luís Rodríguez Zapatero en sede judicial, Sánchez ha encarado los reproches de Feijóo con la dosis habitual de 'y tú más', para luego afear a la bancada popular que nunca apoyen las medidas del Gobierno. Ha sido en ese momento cuando, a modo de reto, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que el próximo 29 de junio se aprobará un nuevo paquete de medidas frente a la guerra en Irán, ya que las ahora vigentes vencen el 1 de julio. "Esperemos a ver qué votan ustedes", le ha desafiado.

Sánchez también ha reiterado, una vez más y sin salirse del guion de los últimos meses, que las elecciones se van a celebrar en 2027 y no antes. Lo ha dicho después de que Feijóo le haya llamado "cobarde" por la decisión que adoptó este martes la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Sumar- de vetar el debate de dos enmiendas de PP y Junts en las que se pedía la celebración de elecciones.

Los casos de corrupción

"Mañana tenemos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura. Usted es un cobarde, usted le tiene miedo a la democracia, era lo que nos faltaba. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que no quiere que votemos en el Congreso, no tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata", le ha espetado Feijóo. Además, ha dicho del presidente del Gobierno que se le recordará como "el presidente con más sospechas de la corrupción de la democracia española".

En este sentido, el líder del PP ha recordado que este lunes fue Begoña Gómez, la esposa del presidente, quien tuvo que acudir a declarar ante el juez y que este miércoles ha sido el turno de Zapatero, el primer expresidente del Gobierno que "está delante de un juez acusado por seis delitos". También le ha echado en cara el 'caso Leire', asegurando que es "ridículo" que Sánchez diga que no sabía nada cuando era el PSOE quien pagaba a la exmilitante, era el exsecretario de Organización Santos Cerdán quien "dirigía" la trama y el "objetivo era defender a P. S.".