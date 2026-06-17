El PP subraya que Zapatero "mantiene su pasaporte, pero también la imputación de sus delitos"

El Partido Popular (PP) subraya a través de un comunicado que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su primera comparecencia este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, "mantiene su pasaporte, pero también la imputación de todos sus delitos". Los de Alberto Núñez Feijóo remarcan también que el magistrado "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba". Entre ellos, recuerda el primer partido de la oposición, la liquidación tributaria y aduanera de las joyas por valor de 1,3 millones de euros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron en el registro a su despacho.

En su comunicado, el PP insiste en varios momentos en que la situación de Zapatero, quien estuvo en la Moncloa entre 2004 y 2011, "no ha cambiado", y detalla al respecto: "Entró esta mañana como imputado por organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y fraude fiscal. Y salió tres horas después con las mismas acusaciones. Las mismas". Para Génova, después de haber comparecido ante el juez, ahora es el momento de que el expresidente ofrezca explicaciones también "ante los medios de comunicación".

Con tono sarcástico, los populares aseguran que el que fuera secretario general del PSOE entre 2000 y 2012 "podrá viajar, pero no irse muy lejos", dado que "el juez volverá a citarle para que responda a todas las preguntas sobre el origen de las joyas por valor de 1,3 millones de euros halladas en su despacho. Unas preguntas que hoy se ha negado a contestar".

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El PP denuncia igualmente que "los españoles reclaman conocer toda la verdad y una única autorización: que se les devuelva la voz para poder votar y desalojar al Gobierno más corrupto de la democracia". Además, la formación conservadora reclama que el PSOE debería "retirarle el carné de militante y abrirle un expediente informativo al referente moral de la izquierda por los delitos muy graves por los que sigue imputado por la Justicia".