El juez Calama obliga a Zapatero a aclarar ya el origen de sus joyas y rechaza que no aplazarlo cause indefensión

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para este miércoles en relación con la pieza separada por presuntos contrabando y delito fiscal a raíz del hallazgo de unas joyas que han sido tasadas en 1,3 millones de euros en el registro de su oficina en la calle de Ferraz.

En un auto dado a conocer este martes, el magistrado explica que la citación no supone ninguna “merma real en su derecho de defensa” por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la “inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”. El juez le responde que esta pieza se incoó el pasado 12 de junio y que su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, "sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal", algo de lo que Rodríguez Zapatero ya tenía conocimiento cuando tuvo acceso a este atestado.

Ordenar la causa

Así, el magistrado recuerda que la pieza separada responde únicamente a una necesidad de ordenación procesal ante la eventual relevancia de esos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando, “pero no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación”.

Algunas de las joyas encontradas por la Policía Nacional en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. / EFE

Por todo ello, Calama rechaza que exista una indefensión material ya que el investigado puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose esta declaración junto a la ya prevista inicialmente para este miércoles y jueves por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Por otra parte, recuerda que la defensa tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo estima necesario, “lo que excluye cualquier perjuicio irreparable”.

Fuentes de su entorno habían señalado este lunes el aplazamiento buscaba tener el suficiente tiempo para reunir a documentación necesaria que explique la posesión de este estas piezas, que en principio se atribuyó a una herencia, pero que si son regalos o donaciones debe acreditarse. La defensa también tiene intención aportar una pericial propia sobre el valor de las piezas.

El juez rechaza la petición de Zapatero para no declarar este miércoles sobre las joyas / EP

El juez Calama encargó a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español la tasación de cerca de un centenar de piezas que los agentes encontraron en una caja fuerte del despacho de Zapatero. El trabajo, que arrojó un valor en el mercado de algo más de 1,3 millones de euros, motivó que el magistrado de la Audiencia Nacional abriera una pieza separada por dos presuntos delitos más a los que inicialmente atribuye al expresidente socialista.

La tasación por encima del millón de euros de las joyas de alta gama incautadas en su despacho obliga, según el juez, a analizar el origen de este patrimonio --el collar más caro ha sido tasado en 278.000 euros-- así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La gran incógnita pasa ahora por esperar si el expresidente español podrá justificar el origen de esas piezas.