PSOE y Sumar desbloquean la ley para despenalizar las ofensas religiosas y a la Corona

En un momento crítico para el Gobierno, acosado por los presuntos casos de corrupción, los dos partidos que lo conforman, PSOE y Sumar, han acordado desbloquear la ley para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos, a la Corona y a otras instituciones. Buscando recuperar la iniciativa legislativa y reunir nuevamente al bloque de la investidura, ambos partidos han pactado reactivar la tramitación de la norma que se debatió por primera vez en diciembre de 2023, a los pocos meses de arrancar la legislatura, y que llevaba congelada desde entonces.

La norma, que fue impulsada por Sumar, a instancias de Izquierda Unida, y que ha sido retocada con este acuerdo, propone la supresión del Código Penal de media decena de artículos: el 491 y un apartado del 490 que hacen referencia a las calumnias, injurias contra la Corona o el uso de imágenes de los miembros de la Familia Real; el artículo 496 que recogía las injurias a las Cortes Generales o a los parlamentos autonómicos; el 525 que tipifica los delitos contra los sentimientos religiosos; el 543 sobre las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos.

También se incluye una reforma del 504 para eliminar el delito de calumnias e injurias a otras instituciones, como el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Supremo. Se queda fuera la eliminación del delito de exaltación del terrorismo que pidió Sumar en un inicio.

Mayorías y argumentos

"Esta reforma es una urgencia democrática", ha dicho el líder del PCE y coportavoz de Sumar, Enrique Santiago. A su lado, el portavoz del PSOE en la comisión Constitucional del Congreso, Artemi Rallo ha recalcado en que el objetivo es "fortalecer la protección del derecho a la libertad de expresión" y "alinear a España con los estándares internacionales". También ha estado presente el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha afirmado que este impulso responde a la necesidad de que "el año que queda de legislatura le valga la pena a la gente".

Con estos argumentos sobre la mesa, tanto Santiago como Rallo se han mostrado convencidos de que lograrán el respaldo del bloque de la investidura para sacar adelante esta reforma en los próximos meses. "No cabe ninguna duda respecto a que vamos a contar con el apoyo, al menos, de los mismos grupos parlamentarios que forjaron una mayoría suficiente en 2023", ha dicho el coportavoz de Sumar al ser preguntado concretamente por la posición de Junts, el socio más inestable y que es indispensable para lograr la mayoría absoluta que requiere esta modificación.

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Explicaciones varias

Uno de las modificaciones que pueden resultar más polémicas es la despenalización de las injurias a la Corona. En este sentido, Santiago ha explicado que todos sus miembros "van a seguir gozando de protección frente a las injurias y las calumnias", pero en la misma medida que el resto de los ciudadanos. También, al ser preguntado por la derogación del delito de exaltación del terrorismo que incluyeron en el texto inicial, ha apuntado que no pretendían "dejar sin protección a las víctimas del terrorismo", sino que creaban un agravante en otro artículo.