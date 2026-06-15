Un nuevo informe de la UCO acredita que Cerdán ordenó contratar a los abogados y pagar los viajes de la trama Leire

La información incautada en Ferraz por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil permite ahondar en los presuntos pagos del partido a la trama creada para sabotear causas contra el Gobierno, y según los agentes sitúa en el que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, la iniciativa tanto de la contratación de los abogados que diseñaron junto con la exmilitante Leire Díez las diferentes actuaciones como el pago de los viajes que esta mujer realizó para acudir a diferentes reuniones.

Así, en un nuevo informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO se señala que el abogado Jacobo Teijelo "se habría integrado en la supuesta organización investigada, al participar en la línea de actuación vinculada al sector de los hidrocarburos" y habría emitido al menos, tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros. A Leire se le incautó un documento que parece corresponderse con una nota de encargo profesional mediante la cual, el PSOE, representando por su actual gerente, Ana María Fuentes, ampararía tales pagos.

"Si bien la formalización del contrato se habría realizado por Ana María Fuentes mediante la firma de la 'nota de encargo', la iniciativa de contratar este servicio habría nacido de Santos Cerdán conforme a la respuesta al requerimiento formulada por el PSOE", detalla el informe. De igual forma, según los investigadores, el ex secretario de Organización también habría asumido la supervisión y control de la prestación efectiva de los servicios.

Orden verbal para viajes

Así, los investigadores inciden en que Santos como máximo responsable de la Secretaría de Organización del PSOE, "no requería de autorización alguna para la contratación" de gatos generados para el transporte y alojamientos de la 'fontanera' y que, en lo que se refiere a Leire Díez, el entonces secretario de Organización del Partido "habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado".

La UCO revela que el PSOE pagó seis viajes a Leire Díez entre marzo y agosto de 2024 / EP

Así las cosas, agrega el informe, Leire Díez se comunicaba directamente con el personal de la Secretaria de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión".