El Gobierno de Mañueco tendrá 4 mujeres y 5 caras nuevas: Pollán, Pico y Pino, de Vox, y Sanchidrián y Pardo de PP

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este sábado los miembros de su nuevo Gobierno, el segundo de coalición entre PP y Vox, en el que habrá cuatro mujeres entre sus doce integrantes, con cinco caras nuevas, los tres de Vox, Carlos Pollán, Alberto Díaz Pico y Joaquín Antonio Pino, y Cristina Sanchidrián y María Pardo (PP).

Con respecto al último Gobierno del PP en solitario, desde julio de 2024 cuando Vox abandonó todos los gobiernos autonómicos en los que tenía presencia, han salido del Ejecutivo autinómico Leticia García, tras asumir actual portavocía del PP en las Cortes; Rocío Lucas, vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes; José Luis Sanz Merino, procurador por León y Gonzalo Santonja, quien ocupaba la cartera de Cultura y que fue el único consejero de Vox que se mantuvo en el Ejecutivo.

Además, y según ha confirmado el presidente, el palentino Carlos Fernández Carriedo, mantendrá la cartera de Economía y Hacienda y seguirá con su labor en la Portavocía, un trabajo que ha realizado en los últimos cuatro años.

La estructura del Gobierno de coalición de PP y Vox para este mandato está encabezada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien contará con dos vicepresidencias. El leonés Carlos Pollán (Vox) ocupa la Vicepresidencia primera junto con la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales y la zamorana Isabel Blanco Llamas (PP) ocupa la Vicepresidencia segunda sin cartera y con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

La abulense Cristina Sanchidrián (PP) se incorpora al Gobierno para hacerse cargo de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, mientras que la vallisoletana María Pardo, también nueva en el organigrama del equipo de Gobierno, se encargará de Educación.

En la consejería de la Presidencia se mantiene el vallisoletano Luis Miguel González Gago (PP), mientras que el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP) pasa de Medio Ambiente a Industria, Universidades, Empleo y Comercio.

Fernández Mañueco ha manifestado su "confianza" a Suárez-Quiñones, ya que ve en él una persona que servirá para "impulsar la renovación de ideas y procedimientos", y "fortalecer la capacidad de mejora" de la Junta. Al mismo tiempo, ha defendido la mezcla de competencias en una cartera que, entre otros objetivos, pretende "vincular más la universidad con la empleabilidad".

Las áreas de los 'populares' se completa con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, donde se mantiene al burgalés Alejandro Vázquez, y la consejería de Medio Ambiente y Energía con la vallisoletana María González Corral, anterior titular de Agricultura y Ganadería, ahora en manos de Vox.

De este modo, el abulense Joaquín Antonio Pino (Vox) asume la cartera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental y Alberto Díaz Pico, cabeza de lista por Valladolid de partido de Abascal, gestionará la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

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Con esta composición del Gobierno la presencia femenina la incorporan los 'populares' que son quienes suman cuatro mujeres al Gobierno, mientras que Vox ha optado por tres perfiles masculinos para sus tres consejerías.