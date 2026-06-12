Láser de guerra, nubes de combate, misiles… Defensa busca investigadores en áreas críticas militares

Ingenieros con proyectos para hacer más largo y menos visible el vuelo de drones de ataque, o técnicos investigando en láser de defensa, o emprendedores con ideas para interconectar datos de tropas, vehículos y sensores en el campo de batalla… Este tipo de investigaciones interesan al Ministerio de Defensa, y hay fondos preparados para subvencionarlas por considerarlas útiles para “reducir dependencias críticas en áreas clave para defensa y seguridad”.

El entrecomillado es de la convocatoria Misiones de Ciencia e Innovación 2026 del CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial), a menudo puente entre el ministerio de Ciencia y el de Defensa. Esa convocatoria está dotada con 60 millones de euros en subvenciones, y el plazo para presentar proyectos, que estaba abierto desde el pasado 12 de mayo, acaba este viernes a las 12:00 del mediodía, hora peninsular.

El llamamiento toca áreas civiles, pero no oculta el interés por “proyectos estratégicos de I+D” en lo que considera el Gobierno “retos-país prioritarios”. Ahí entran los planes de Defensa.

Áreas críticas

Con estas subvenciones, Defensa está localizando proyectos en marcha en empresas españolas grandes, medianas y pequeñas que estén trabajando en seis áreas específicas. El listado de áreas da idea del interés por un rearme tecnológico de primera línea.

Descontaminación de un blindado Pizarro en un ejercicio de guerra química en Chinchilla (Albacete) en junio de 2020 / ET

El primer campo tiene que ver con el refuerzo de un delicado flanco de la sanidad militar. El plan se llama “Contramedidas Médicas NRBQ”. Las siglas hacen referencia a Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico, ámbitos en los que la crisis derivada de un ataque irregular podría poner en jaque a todo un sector de un frente de guerra, con un gran número de soldados afectados.

Hasta el momento, el Regimiento Valencia 1 del Ejército, con cuartel en la localidad valenciana de Paterna, es la fuerza referente en defensa contra ese tipo de acciones hostiles, y sería también la unidad que pruebe avances, en combinación con contingentes de Sanidad.

Centro de Gestión de Enlaces de Datos Tácticos (DLMC ESP), en la Base de Torrejón de Ardoz. / Rubén Somonte MDE

Otra área da idea de un discreto desarrollo de planes tecnológicos de las Fuerzas Armadas. Es la del “láser de defensa”. Se buscan los proyectos de energía dirigida para protección, y también de láser para uso en sensores y comunicaciones militares.

Misiles y drones

Interesan en estas misiones científicas los proyectos aeronáuticos de drones y misiles. Una de las áreas convocadas para posibles subvenciones atañe a un campo en el que las Fuerzas Armadas tienen una fuerte dependencia exterior. Se convoca para investigaciones en “mejora del comportamiento en vuelo y de las prestaciones de sistemas autopropulsados subsónicos, incluidos misiles de distintas clases”, dice el programa.

Un misil aire aire Iris-T, montado en el ala de un caza del Ejército del Aire y del Espacio / EA

Paralelamente, los militares están embarcados en mejorar las llamadas “capacidades no tripuladas”, principalmente los drones aéreos. En ese campo, el programa busca “el desarrollo de sistemas de propulsión de alta densidad energética y baja observabilidad destinados a UAS -drones aéreos- de autonomía extendida”.

Dos de las áreas de investigación en la que Defensa, a través de Ciencia e Innovación, quiere poner dinero y ojos están conectadas entre sí. Por un lado, soluciones para posicionamiento, navegación y sincronización de unidades militares. Por otro, blindar el contacto de esas unidades con “comunicaciones robustas” en los “entornos degradados”, zonas en las que una fuerza hostil introduce perturbaciones electromagnéticas para impedir el uso de radios y sistemas de comunicación y guiado de armas y vehículos.

La búsqueda de proyectos por parte del CDTI abarca a los de los ingenieros que estén trabajando en desarrollo de nubes tácticas de combate, espacios cibernéticos y radiológicos de gestión de millones de datos y de conexión entre vehículos terrestres, blindados, pelotones de soldados, sensores, cámaras, drones, aeronaves… elementos implicados en una acción militar sobre un terreno.