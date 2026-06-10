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Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Sara Fernández

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Rufián : "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este miércoles, tras las últimas revelaciones sobre el caso Leire, que el límite que ponen al Gobierno sigue siendo la financiación ilegal del partido y ha afirmado: "Estamos frente a la cutrez de las cloacas del PSOE, veremos cómo acaba".

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