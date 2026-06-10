Caso Leire Díez
Fiscalía reconoce al juez que Álvaro Ortiz fue informado de reuniones del 'número dos' de la FGE con la trama Leire Díez
Las cinco reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General, según la UCO
La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles al juez que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, de que el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue informado de hasta dos reuniones que mantuvo el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otro miembros de su equipo , Beatriz López Pesquera (hoy en la Audiencia Nacional), con un miembro de la trama investigada por presuntamente recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.
Se trataba del abogado Jacobo Teijelo, que acudió acompañado de la exmilitante socialista Leire Díez, aunque según el Ministerio Público ni estos encuentros constan en el registro de visitas ni se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos.
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