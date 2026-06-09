Marlaska admite que la agresión de un policía a una profesora en Valencia "no atendía a la proporcionalidad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido que las imágenes que se produjeron el domingo 1 de junio, cuando un agente de la Policía Nacional empujó brutalmente a una profesora que se estaba manifestando en València muestra unos hechos "puntuales" pero que "evidentemente no atendían a la proporcionalidad". Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, Grande-Marlaska ha asegurado que se deberá "depurar responsabilidades", pero que también hay que separar este caso concreto de la actuaciones de la Policía Nacional durante la huelga de profesores.

Ante la pregunta lanzada por la portavoz de ERC en la Cámara Alta, Sara Bailac, sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio del Interior ante esta agresión, Grande-Marlaska ha empezado defendiendo que en el colectivo de la Policía Nacional, "formado por decenas de miles de personas", pueden "aparecer comportamientos puntuales que no se corresponde con lo que se espera de ellos". Así, ha dicho que su Ministerio "rechaza" todos ellos y que existen mecanismos para actuar. "Lo que no voy a permitir es que una posible mala actuación reprochable manche la labor que realizan el conjunto de agentes", ha recalcado.

Más tarde, ante la insistencia de Bailac, el ministro se ha referido al caso concreto de la profesora que fue empujada brutalmente en Vàlencia, quien sufrió una rotura nasal, para decir que esta fue una "actuación no ejemplar" y "ajena a la proporcionalidad". Además, ha señalado que la propia Policía Nacional le abrió un expediente disciplinario para "depurar responsabilidades" y que la víctima presentó una denuncia, por lo que se ha abierto una causa judicial que deberá resolver la situación.

Actos en Pamplona

No ha sido la única cuestión a la que ha tenido que hacer frente Grande-Marlaska. El senador de EH Bildu Josu Estarrona le ha preguntado por la actuación de la Policía Nacional la pasada semana, cuando se desarrolló la detención de 28 jóvenes por los disturbios ocurridos el 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra contra un acto de Vito Quiles. En esta caso, el ministro ha sostenido que la actuación fue "adecuada y proporcional a las circunstancias".

"Si alguien duda de esa actuación ejemplar y adecuada a las circunstancias del caso, siempre tiene en un Estado de Derecho los cauces procesales para poder ejercitar sus derechos en cualquier sentido y proceder a la evaluación de una conducta", ha dicho. Además, el ministro ha aseverado que el 30 de octubre "ocurrieron unos hechos violentos graves, independientemente de cuál fuera el origen o la causa" y que "generaron una violencia grave, donde se quemaron contenedores, se lesionó a cuatro agentes, donde también resultó gravemente herido un joven que no tenía nada que ver con los hechos, también un periodista".