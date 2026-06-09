El Gobierno se agarra a la tregua papal en una visita de León XIV “trascendental” y mensajes “alienados” 

El viaje del papa León XIV a España está suponiendo un bálsamo para el Gobierno. Una tregua no solo en medio de la polarización política que el propio pontífice ha denunciado en su discurso ante las Cortes Generales, sino también ante la tormenta judicial que cerca al PSOE y que estos días queda en un segundo plano. Fuentes de Moncloa no esconden su total satisfacción y este lunes reconocían tras la intervención en el Congreso que “estamos encantados”. Tanto por el “éxito” con el que califican la visita, como por la alineación de mensajes que reforzarían su agenda.

A pesar de que la visita no ha llegado ni siquiera a su ecuador, el propio Pedro Sánchez ya trasladó al Pontífice en un su encuentro este lunes en la Nunciatura Apostólica que estaba siendo un “éxito”. Un viaje que tildó de “trascendental”, según fuentes del Ejecutivo, apoyándose en que “está recibiendo una extraordinaria respuesta por parte de la sociedad española”. La satisfacción medraba todavía más tras el discurso del Papa ante el Congreso. Largamente ovacionado y compartido a derecha e izquierda, pero con el Ejecutivo poniendo el foco en materia de acogida de migrantes y paz para considerarse “absoluta alineado”, como destacó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien además es el responsable de las relaciones con la Iglesia.

“El discurso habla por sí solo”, celebraban los colaboradores del presidente del Gobierno. Un discurso “histórico”, según coincidieron en calificarlo e identificarse con su contenido el Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Este último dejó a un lado la presión por la situación en los tribunales de los socialistas. El líder de Vox, Santiago Abascal, sí aprovechó para denunciar que la primera intervención de un Papa en el Congreso se haya producido “en un contexto no deseable desde nuestro punto de vista porque este mismo Parlamento hoy está sosteniendo a una mafia corrupta que se ha instalado en el Gobierno”.

En un momento en el que el Gobierno trata de retomar la iniciativa política frente a los tiempos marcados por la justicia, en Moncloa son optimistas tras escuchar al Papa. Entienden que los mensajes que comparten con el Pontífice podrán permitirles avanzar, principalmente en lo relativo a “la cooperación en materia migratoria y el compromiso con la paz y la estabilidad internacional”.

Como símbolo de esta agenda compartida, el jefe del Ejecutivo ha regalado un bonsái de olivo al Pontífice con el que buscó trasladar un mensaje “universal de paz, diálogo y entendimiento"

Un revestimiento de autoridad moral al ‘no a la guerra’ que vienen enarbolando frente al intervencionismo bélico de EEUU e Israel o a medidas con la regularización extraordinaria de migrantes, a la que se oponen PP, Vox y Junts. Como símbolo de esta agenda compartida, el jefe del Ejecutivo ha regalado un bonsái de olivo al Pontífice con el que buscó simbolizar un mensaje “universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano”. Sobre las diferencias en materia de aborto y eutanasia, derechos que rechazó el Pontífice ante el Congreso, desde el Ejecutivo las minimizan para limitarse a “respetar las posiciones” de la Iglesia.

En materia de migración y acogida, Sánchez tendrá oportunidad de visibilizar coincidencias este jueves en Canarias. Poco antes de iniciarse el viaje, Moncloa confirmó que el jefe del Ejecutivo se sumaría al acto previsto por el Papa con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle del puerto de Arguineguín (Gran Canaria).

El Gobierno está apostando toda su agenda durante estos días a la visita de León XIV, la primera de un Pontífice en 15 años. De ahí que el presidente del Gobierno también vaya a acompañarlo a Barcelona este miércoles durante su visita a la Sagrada Familia y participará en la santa misa que se celebrará en la basílica.

Nuevos frentes judiciales

Pese a intentar cambiarse el foco, son ineludibles las resonancias que recuerdan la situación política y judicial por la que atraviesan los socialistas. Una de ellas, la ausencia en el Congreso este lunes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Este último excusó su ausencia por estar preparando su citación la próxima semana ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra.

Precisamente, las acusaciones populares que coordina el PP han pedido al juez este lunes que impute por tres delitos a las hijas del expresidente del Gobierno. El juez Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama del caso Leire Díez, también atendía por su parte a la petición de la Fiscalía Anticorrupción para citar a declarar el próximo 10 de julio a la presidenta del PSOE y diputada por Madrid, Cristina Narbona, como testigo en la causa.

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Un goteo que ha continuado con la imputación del vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, tras admitir a trámite una querella de PP y Vox por el rescate de Air Europa. El Ejecutivo busca tal refugio en la visita del Papa, que no quiso entrar a valorar ninguna de estas novedades judiciales que se fueron conociendo en el transcurso de la intervención en el Congreso.