La UCO acusa a un capitán de revelar a la trama de Leire Díez "secretos oficiales" sobre la estructura de la Guardia Civil

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el caso de Leire Díez señala al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes por revelar a la presunta organización criminal de la fontanera del PSOE información reservada sobre la estructura del cuerpo policial, especializado en la lucha contra la corrupción política y económica.

Así consta en el oficio policial dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que los uniformados resaltan que el mando, imputado en el caso Hidrocarburos por supuestamente cobrar mordidas mediante criptomonedas de los cabecillas de la trama, aporta a Leire Díez "información que atañe a la estructura de la Unidad, sus miembros o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO", Antonio Balas.

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El documento policial, que recuerda que el capitán Sánchez Yepes había sido miembro de la UCO entre el 2008 y el 2022, resalta "el carácter secreto de la estructura interna de la UCO", tal y como se recoge "en el acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, amparada por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales".

"Carácter de secreta"

Los agentes desvelan, además, que el propio Sánchez Yepes era consciente de que la estructura policial de la UCO "tiene carácter de secreta", tal y como consta en una de las grabaciones que fue aprehendida a la propia Leire Díez. En la conversación hace referencia concreta a que estaría cometiendo un delito de revelación de secretos pues, de forma literal, dice: "La composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley [. . .] porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet". Y también llega a reconocer. "Todo esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos", destaca el informe.

Se trata de una conversación con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el abogado ovetense Jacobo Teijelo, que representa a Yepes en una investigación que se le había abierto por su relación con la trama de Hidrocarburos. La cita tiene lugar en Madrid el 10 de diciembre de 2024.

Sara Fernández

En la conversación grabada se constata que Sánchez Yepes informa a la organización liderada presuntamente por Santos Cerdán el funcionamiento interno de la UCO. EL PERIÓDICO incluye en esta información el audio, aunque ha censurado las partes que podrían conculcar la Ley de Secretos Oficiales.

El capitán señala que uno de los responsables de las investigaciones sobre corrupción dependían "orgánicamente de Antonio Balas. Teniente coronel jefe del Departamento, porque ese es el que hace lo que le sale de los huevos, que, por cierto, es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, de la Unidad de la Fiscalía Anticorrupción, de los grupos de delincuencia económica y de todo, y será probablemente el próximo jefe de la UCO, porque él es el que ha llevado el tema de los ERE, ha sido el que ha llevado todo".

"Balas, defíneme su función"

"Antonio Balas, defíneme su función", prosigue entonces Leire Díez, ante lo que Sánchez Yepes responde: "Jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción", y después la "fontanera" se interesa por su "carnet ideológico". Y el capitán de la Guardia Civil le califica como "más tirando a la derecha que a la izquierda".

Para el empresario Pérez Dolset, uno de los investigados por su integración en la organización criminal presuntamente encabezada por Cerdán, la participación del teniente coronel Balas en la investigación de los casos de los ERE de Andalucía "era clave. No te tienes que explicar más".

"A raíz de esta reunión, el teniente coronel de la UCO pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo. Esta circunstancia provocó que en una segunda reunión, en esta ocasión con el empresario investigado Alejandro Hamlyn López-Tapia, a quien trataron de arrancar más información sobre Antonio Balas", prosigue el relato policial, que desvela que en las agendas intervenidas a Leire Díez hay diversas anotaciones sobre este mando de la Guardia Civil.

El abogado Jacobo Teijelo, uno d elos principales de Pérez Dolset. / Mariscal EFE

Para la UCO, la intervención de Sánchez Yepes para señalar a Balas fue fundamental, porque "la designación de este teniente coronel como objetivo prioritario de la presunta organización solo pudo haberse realizado con el conocimiento interno de la Unidad. De hecho, sin estos datos, lo lógico hubiese sido atribuir la responsabilidad de las investigaciones al Jefe de la Unidad o a los instructores de los casos",

Expedientado

El capitán Sánchez Yepes está incurso en dos expedientes disciplinarios, confirman fuentes de la Guardia Civil. La primera investigación sobre su proceder profesional se abrió el año pasado, cuando resultó investigado en la trama de Hidrocarburos. Ahora se le ha abierto otro, después de aparecer señalado por el juez de la Audiencia Nacional en la instrucción sobre la trama de Leire Díez. Ambos conllevan una suspensión de funciones que dura un máximo de seis meses.

Sánchez Yepes está suspendido cautelarmente de las funciones que tuvo como miembro de la UCO, que desempeñaba como agente de investigación económica, y de otras labores posteriores, y más recientes, como docente en las instalaciones de formación que la Guardia Civil tiene en Valdemoro (Madrid). No acude a su centro de trabajo, pero no pierde su salario, aunque sí los complementos.

Periodistas en la sede del PSOE, donde miembros de la UCO de la Guardia Civil han entrado para requerir información. / José Luis Roca

Los asuntos por los que se le investiga en la Guardia Civil tienen que ver con una supuesta relación con la trama de Hidrocarburos -que conecta con la trama de Leire Díez- y, ahora, una violación de los “principios básicos de actuación” que están previstos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entre ellos, guardar secreto de la estructura o composición de unidades policiales que conociera en razón del desempeño de sus funciones.

El pasado 27 de mayo, el mismo día en que agentes de la UCO acudían a la dirección general de la Guardia Civil a interrogar a los generales Rafael Yuste -ex jefe de la Unidad Central Operativa- y Alfonso López Malo, jefe de Policía Judicial, trascendió a este diario de fuentes de Interior que Yepes estaba incurso en una investigación reservada desde hacía dos meses. Esa investigación reservada habría sido el prólogo de la apertura del expediente que le mantiene ahora apartado de sus funciones.