Sánchez y el Papa profundizan en migración y cooperación durante su reunión previa al discurso del Congreso

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa León XIV ha tenido ocasión de ahondar en cuestiones que el Ejecutivo ha puesto en el centro de su agenda, como la migración y la cooperación internacional. Lo han hecho durante una reunión privada en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid previa al discurso del pontífice en el Congreso, donde el jefe del Ejecutivo también estará presente junto con el resto de ministros del Gobierno casi en pleno, solo a excepción de Óscar Puente, de viaje en Luxemburgo.

Sánchez ha llegado a la sede de la Nunciatura minutos antes de las 9:30 horas entre algunos abucheos de los congregados en las inmediaciones. El encuentro ha sido breve, de apenas media hora. El presidente del Gobierno ha regalado al papa León XIV un bonsái de olivo español, de 13 años de edad.

Se trata de una especie, según trasladan fuentes de Moncloa “que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y que representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica”. Se ha querido recalcar así un mensaje “universal de paz, diálogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano”.

El presidente del Gobierno ya fue recibido en audiencia en el Vaticano hace menos de dos semanas, en el marco de la preparación de este viaje, mostrando sintonía en mensajes relacionados con la inmigración o el multilateralismo y la regulación de los gigantes tecnológicos. Asuntos sobre los que el jefe del Ejecutivo tenía previsto incidir durante este breve encuentro, con el foco puesto también en la cooperación internacional o la agenda social.

En Moncloa inscriben este encuentro en una suerte de continuación de una conversación. Una secuencia de conversaciones, puntualizan, que se iniciarían desde el pasado año a través de llamadas y que en esta ocasión se acompañaría además del carácter protocolario por su visita a España. Algo que, apuntan las mismas fuentes, lo haría más especial.

"España seguirá apostando por el diálogo"

Tras el encuentro, el presidente del Gobierno ha ratificado que "compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas". En esta línea, ha avanzado a través de la red social X que "España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos" y calificado su intervención ante las Cortes Generales de "histórica".

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En un contexto de cerco judicial al PSOE y a su entorno, Sánchez ha apostado el protagonismo de su agenda durante estos días en el viaje del Papa a España. Además de los actos previstos este lunes en Madrid, el presidente del Gobierno se ha sumado durante los últimos días a los otros dos desplazamientos a Barcelona y Canarias del León XIV. En Barcelona, participará en la misa que se celebrará en la Sagrada Familia y en Gran Canaria acompañará al Papa en el encuentro con personas migrantes, trabajadores y voluntarios que los atienden en el muelle del puerto de Arguineguín.