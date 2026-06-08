La reina Sofía se reúne con León XIV antes de asistir al único acto del viaje: la ofrenda a la Almudena

La reina Sofía ha conocido este lunes por la tarde al Papa León XIV. Ha sido en la Nunciatura, en la embajada del Vaticano en España, en un "encuentro privado" del que la Zarzuela no había informado previamente. La madre de Felipe VI ha salido del edificio justo para dirigirse después a la ofrenda floral del Pontífice a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, el único acto al que va a asistir en este viaje apostólico. En el coche, junto a su secretario, ha bajado el cristal del coche para saludar a los curiosos y la prensa y es cuando ha saltado la noticia.

En un principio, Sofía era la encargada de despedir al Papa en Tenerife, el próximo viernes, pero la semana pasada, pocas horas antes de la llegada del Santo Padre, la Zarzuela informó de que será Felipe VI el que vuele al archipiélago canario para decirle adiós.

El encuentro con León XIV se ha producido apenas unas horas antes de que la reina acudiera a la Catedral de la Almudena, donde León XIV ha protagonizado una oración y ofrenda floral a la patrona de Madrid. Sofía ha ocupado un lugar destacado entre las autoridades presentes, en un acto al que también han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y varios representantes del Gobierno. La reina ha salido del templo después de hacerlo el Papa. El Pontifice ha recibido un largo aplauso mientras avanzaba entre los bancos, algo que se ha repetido minutos después con ella. Ha habido varios "viva la reina" y muchas muestras de afecto.

La ceremonia ha tenido un marcado carácter simbólico. Tras una breve liturgia, el Pontífice ha depositado ante la imagen de la Virgen una Rosa de Oro, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas que concede la Santa Sede. La pieza, elaborada en plata y recubierta de oro, se suma a las concedidas anteriormente a otras devociones marianas españolas como la Virgen de Montserrat, la Esperanza Macarena o la Virgen de la Cabeza.

La presencia de Sofía en la Almudena tenía además una dimensión especialmente personal. La reina emérita fue nombrada en 1972 Hermana Mayor de la Corte de Honor de Santa María la Real de la Almudena, una vinculación histórica que explica su participación en el único acto del viaje papal al que asistirá en solitario.

Mientras Felipe VI y la reina Letizia han asumido el protagonismo institucional de la visita con la recepción oficial al Papa y su presencia en los grandes actos de Madrid y Barcelona, la Zarzuela ha reservado para Sofía una cita más discreta y un encuentro privado.