Caso Leire
El juez Pedraz cita a Narbona, imputa a la abogada de Koldo y pregunta a Fiscalía General por reuniones con la trama Leire
En el caso de las peticiones a Peramato, la UCO las reclama tras acreditar al meos reuniones de Díez en la sede del Ministerio Público
El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire en la Audiencia Nacional, ha atendido algunas de las peticiones que le realizó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar el próximo 10 de julio a la presidenta del PSOE y diputada por Madrid, Cristina Narbona, como testigo en la causa, después de conocerse los mensajes que la diputada socialista intercambió con Leire Díez, imputada en la trama, que indican que conocería las maniobras de la trama para desactivar procedimientos judiciales que afectaban al Gobierno.
En su escrito, la Fiscalía también pide a Pedraz que llame a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz . La fiscalía pide que testifique un total de 22 personalidades relacionadas con la causa, entre las que están el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo por presuntamente dar un chivatazo sobre las investigaciones que estaban en curso, y que habría mantenido dos reuniones con Díez en las que le ofreció ser asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
Un informe de la UCO se detiene en una serie de mensajes entre Cristina Narbona y Leire Díez, el 24 de abril de 2024, el mismo día en que Pedro Sánchez publicó su carta a la ciudadanía y comenzó un periodo de cinco días de reflexión tras la primera imputación de su mujer, Begoña Gómez. En esos menajes, Díez le habló a Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". A esto, Narbona se daba por enterada del asunto y señalaba: "Se lo habías contado a Santos el otro día".
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