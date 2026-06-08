Visita del Papa
Feijóo suscribe "de la primera a la última" todas las palabras de León XIV
El Papa en España, en directo | Última hora de León XIV en Madrid
León XIV exige "una respuesta" al "drama migratorio" y rechaza en el Congreso el aborto y la eutanasia: "La vida debe ser reconocida desde su concepción"
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, asistió desde su escaño al discurso del Papa León XIV en la sesión conjunta del Congreso de los Diputados y del Senado celebrada este lunes, tercer día de la visita a España del Pontífice. Tras aplaudir tanto el discurso de bienvenida de la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol (algo que no hizo Santiago Abascal ni el resto de diputados y senadores de Vox) como el del propio León XIV, Feijóo atendió a los medios de comunicación al terminar el acto.
El líder de la oposición calificó de "histórico" el discurso y señaló: "Ha sido, de la A a la Z, compartido, sentido... creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados, y por tanto de la historia de nuestro país". Una posición que compartían parlamentarios populares presentes en la Cámara Baja al término de las palabras del pontífice.
Entrando en la materia de lo dicho por el Papa en el hemiciclo, Feijóo subrayó: "Ha tratado todos los temas, y yo lo único que puedo hacer es suscribir de la primera a la última todas sus palabras. Lo que ha dicho, cómo lo ha dicho, el interés por aclarar cuál es la postura del Santo Padre, del Vaticano y de la Iglesia Católica actual". El líder de los populares enfatizó la defensa realizada por León XIV de "la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa". Algo que a su juicio "acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones".
"Tenía un especial interés por escuchar al Papa"
En la misma línea, Feijóo aseveró: "Para un partido como el nuestro, que hunde sus raíces y su ideario en el humanismo cristiano, comprenderán que tenía un interés especial escuchar al Papa. Y por lo tanto yo no puedo más que sentirme no solo satisfecho, sino feliz de escuchar este discurso, estos mensajes, la forma en que los ha dicho y el respeto del Papa a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados", remachó.
Feijóo, incluso, afirmó que con "independencia de las creencias y la fe de cada uno, el cien por cien de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles". En particular, el presidente del PP destacó el respeto a las instituciones y a las convicciones que emanan del discurso de León XIV, algo que a su juicio adolece de un importante "déficit" en España.
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