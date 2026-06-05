Anticorrupción pide que la Fiscalía General del Estado detalle las reuniones celebradas en su sede con miembros de la trama de Leire Díez

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional solicita al juez Santiago Pedraz más actuaciones en el marco del caso Leire, y reclama que la Fiscalía General del Estado informe sobre las reuniones que se mantuvieron en la sede del Ministerio Público con miembros de la trama, después de que el informe de la UCO incluido en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, informara de al menos cinco reuniones de Díez en el organismo, además de contactos con el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En un escrito remitido al juez Pedraz, donde también solicita la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, Anticorrupción pide que reclame un informe a la Fiscalía General del Estado que contenga, por una parte, las denuncias formuladas por Koldo García o sus abogados, después de que el informe de la UCO dejara constancia de que hubo cinco denuncias, la mayor parte provenientes de su defensa, Ismael Oliver, a raíz de la cual se habrían iniciados expedientes internos contra los investigadores.

Además, Anticorrupción solicita que en ese informe el Ministerio Público se incluya también la relación de "reuniones mantenidas" en la sede del organismo público entre los meses de abril de 2024 a junio de 2025 por parte de los miembros de la trama: la propia Díez, el abogado a sueldo del PSOE, Jacobo Teijelo, José García Cabrera, Javier Pérez Dolset y el propio Oliver.

En el informe de la Guardia Civil se hace referencia a cinco reuniones, y en alguna de ellas Díez fue geolocalizada mediante una aplicación de navegación que le situaba en la calle Fortuny, donde se encuentra la sede de la Fiscalía General del Estado. En esas reuniones, a tenor de lo expresado por Díez en distintas conversaciones, la Fiscalía se habría movido para iniciar investigaciones internas contra los agentes que investigaban causas que afectaban al Gobierno. Unos expedientes iniciados, a su vez, a raíz de las denuncias interpuestas por la defensa de Koldo, en coordinación con la propia Díez.

Otras maniobras de la trama

El juez Pedraz deberá resolver sobre esta y otras peticiones que incluye el escrito de Fiscalía. Entre ellas, solicita recabar información de la empresa pública "Residuos Urbanos de Jaén SA", donde la trama habría colocado a una denunciante del fiscal Grinda, supuestamente con mediación del diputado del PSOE Juanfran Serrano. "Juanfran ha sido obediente", llegó a alardear Díez en conversación con la trabajadora implicada, en referencia al número dos del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Serrano sigue a día de hoy en la ejecutiva del partido.

Anticorrupción solicita conocer la "relación laboral" con la denunciante, además de detalles como "tipo de contrato laboral, periodo de duración, funciones asumidas", o "motivos de la contratación". Además, reclamaba "documentación o información relacionada con el proceso de selección" que se llevó a cabo para su contratación, detallando a los responsables de su contratación y la descripción del proceso de contratación, así como candidatos que concurrieron y criterios de selección.

No es el único asunto sobre el que pide investigar la Fiscalía. También se dirige a la subdirección general de nacionalidad y estado civil, dependiente del Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños. Reclama conocer los detalles sobre el proceso de concesión de nacionalidad de Nervis Gerardo Villalobos, empresario venezolano y exvicepresidente chavista que habría mantenido reuniones con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según las anotaciones de Díez.

La propia Díez habría maniobrado para concederle la nacionalidad española a cambio de informaciones comprometedoras sobre el fiscal anticorrupción José Grinda y el juez Juan Carlos Peinado, que instruía la causa de Begoña Gómez, cuya primera imputación desató la operación delictiva para terminar con las causas judiciales, según Pedraz. Cerdán y Díez se interesaron por el expediente de nacionalidad del venezolano, que gracias a su mediación también habría conseguido abrir cuentas bancarias en España, que más tarde fueron cerradas por el SEPBLAC, el servicio de prevención de blaqueo de capitales.

Noticias relacionadas

La Fiscalía Anticorrupción pida ahora a Pedraz identificar a todas las persoans que hubieran accedido al expediente durante su tramitación, aportando el "histórico de registro de huella de digital de tales accesos". Además, solicita que la descarga de esos archivos se practique en "presencia de los agentes designados por la Unidad actuante (UCO)" para que puedan vigilar el proceso y recabar directamente después la información.