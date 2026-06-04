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Trama del PSOE, en directo | Última hora del juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y la declaración de testigos

El ex jefe de la UCO admitió presiones de sus superiores para no ser "proactivos" en el caso contra el hermano de Sánchez

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.

David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo. / Pool

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El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, declara este jueves, 4 de junio, como investigado ante el tribunal que juzga su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Junto a David Sánchez, declarará este jueves el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otros nueve investigados, todos ellos responsables de las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial cuando se creó la plaza.

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