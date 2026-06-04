La UCO encuentra mensajes de Leire Díez en los que alardea de poder alcanzar pactos con la Fiscalía

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron mensajes dentro de los dispositivos incautados a la exmilitante del PSOE Leire Díez en los que esta alardeaba de mantener reuniones en Fiscalía General y de poder conseguir pactos para otras personas si colaboraban en su 'cruzada' contra determinados jueces, fiscales y guardias civiles que trabajaban en causas judiciales contra el partido en el Gobierno.

Algunos de esos mensajes les fueron exhibidos al abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo --que está siendo juzgado estos días por el caso Kitchen en la Audiencia Nacional-- cuando fue interrogado el pasado 28 de mayo, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenada entrar en la sede socialista de Ferraz para requerir números investigación para determinar si desde el partido podrían haberse realizado pagos a esta trama, presuntamente liderada por el que fuera 'número 3' de la formación Santos Cerdán. Lo hicieron ante sus respuestas evasivas al ser preguntado al respecto.

Así consta en la declaración realizada por el letrado Antonio José Cabrera que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que este comienza negando haber participado o tenido conocimiento de ninguna reunión con Leire Díez con su cliente. En ese momento se le mostró una captura de pantalla a través de la aplicación Signal sobre una conversación en la que citan a un tal 'S', si bien el testigo afirma que "le resulta difícil pensar que pudiera ser Santos".

El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada al primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional / Alberto Ortega - Europa Press

"Le atenderían" en Fiscalía

Seguidamente, se le pregunto si Leire le había ofrecido un pacto con la Fiscalía en el marco de los procedimientos de su cliente en el caso Tándem, algo que el abogado sí reconoció, y que en este contexto la exmilitante le ofreció la posibilidad de mantener unas reuniones con la Fiscalía "porque le parecía injusta la acusación contra Villarejo".

Concretamente, instó al abogado a pedir una cita en la sede del Ministerio Público, "que le atenderían", si bien Díez no le precisó si era con la Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía de la Audiencia Nacional. Era tal la falta de credibilidad que ni siquiera cursó ese correo, según su testimonio.

El abogado también negó ante los agentes que Leire le solicitara documentación alguna, y en ese momento los agentes tuvieron que volver a enseñarle parte del contenido del teléfono de la supuesta 'fontanera del PSOE' en el que podía verse una fotografía de un documento que el abogado, en todo caso, se negó a reconocer, si bien comentó que ella solía hablarle "de una multa y pena de cárcel pequeña".

También negó haber tenido conocimiento de ninguna reunión entre Leire y el entonces fiscal general Álvaro García Ortiz en relación con la situación de Villarejo, y en este momento le muestran otro mensaje en que la Díez le dice: "Buenos días Antonio. El jueves estuve en FGE. Cuando puedas hablamos" que el letrado afirma no recordar.

La UCO también dispone, según refleja en este interrogatorio, de conversaciones directas entre Leire Díez y Villarejo en las que la mujer le refiere que "nosotros somos los únicos que cumplimos". Negó, en todo caso, haberse reunido jamás con el fiscal general o el adscrito a su causa, César de Rivas, por intermediación de la exmilitante. Sí recordó que al final de una vista él se había dirigido a este funcionario y comentarle que creía que iban a tener una reunión basándose en las conversaciones mantenidas con Leire, a lo que De Rivas le respondió que no conocía nada de aquello y que "no le metiera en líos".

"Llevar directamente a Fiscalía General del Estado"

En otro de los informes del sumario, uno de los testigos de las reuniones de Leire Díez relata cómo la fontanera del PSOE pidió al comisario imputado por el caso Koldo Rubén Villalba información comprometedora sobre el fiscal anticorrupción José Grinda y el exagente de la UCO José Vicente Bonilla. Tras la falta de respuesta, Díaz le ofreció llevarle "directamente a la Fiscalía General del Estado para que las cuente allí, si no se las quiere decir a ella".

En este punto, Villalba muestra sus reticencias sobre ese extremo, asegurando que "sus jefes se enterarían nada más poner un pie en la Fiscalía". En ese punto, Leire Díez asegura que "puede hablar con dos policías nacionales que "están con nosotros", sin identificar a los mismos", relata el informe incluido en el sumario.

En estas reuniones Díez también alardeó de la "buena relación personal" que mantenía con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con quien mantuvo "diferentes encuentros". Además, aseguró que su objetivo era hacer "purga" en la UCO y ofreció a Villalba un puesto de asesor de la González a cambio de esa información.