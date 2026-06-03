Trama del PSOE, en directo | Última hora de Pedro Sánchez y reacciones tras el registro de la UCO en Ferraz por el caso Leire Díez y Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo con la última hora de la imputación al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Cristina Gallardo El PSOE reconoció al juez que pagó 45.000 euros a Leire Díez entre 2015 y 2017 como periodista del PSOE de Cantabria La investigación que desde el verano del pasado año realiza el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez ha revelado que el propio PSOE reconoce pagos a esta mujer desde septiembre 2015, concretamente 44.859 euros que le fueron abonados desde dicha fecha y hasta el mismo mes de 2017 "como Asesora Técnica en Comunicación, en calidad de trabajadora autónoma dependiente, para el PSOE de Cantabria". Lee la noticia completa.

Feijóo, sobre si irá a Waterloo a reunirse con Puigdemont: "Vamos a hablar de cosas serias" El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado este martes la posibilidad de ir a Waterloo (Bélgica) para verse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, con el objetivo de hablar de una posible moción de censura contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Vamos a hablar de cosas serias", ha zanjado Feijóo cuando los medios le han preguntado, a su salida del 41 Cercle d'Economia en el Palau de Congressos de Catalunya (Barcelona), por las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull.

Maíllo insiste en una reunión entre PSOE y Sumar por la corrupción El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha insistido en la idea de una reunión entre el PSOE y Sumar, los partidos que conforman el gobierno de coalición, a raíz de los presuntos casos de corrupción vinculados con los socialistas. "Si el gobierno de coalición decide afrontar una estrategia conjunta, nosotros nos veremos implicados en ello, pero si una parte del gobierno asume de manera unilateral una posición estrategia, nosotros nos sentiremos liberados", ha apuntado Maíllo en un atención a los medios este martes en el Parlamento andaluz.

Montero: "Yo tengo toda la confianza en Zapatero" María Jesús Montero, la candidata socialista en las pasadas elecciones andaluzas del 17-M, ha reaparecido ante los medios para valorar la actualidad y ha mostrado todo su apoyo al expresidente del Gobierno. "Yo tengo toda la confianza en el señor Rodríguez Zapatero", ha dicho.

Gisela Boada Feijóo insiste en la moción de censura instrumental y rechaza que sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores" El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el foco mediático y el calor del empresariado catalán presente en el Cercle d’Economia, en Barcelona, para volver a presionar a Junts y pedirle que apoye una moción de censura "instrumental" con la que desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por los escándalos que salpican al Gobierno y al PSOE. "Defiendo la necesidad de un proyecto digno. No pretendo remover con quien, no busco atajos ni pedir favores, ni darlos. Quiero garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda", ha declarado Feijóo en su intervención inicial en la cita anual de este foro económico.

Feijóo, ante el Cercle: "La corrupción es la norma" "La corrupción ya no es la excepción, es la norma. Está trascendiendo un sistema, destinado a facilitarla, a hacerla impune".

Feijóo, ante el Cercle “Ninguno de ustedes llegaría a ningún tipo de acuerdo empresarial con una compañía investigada por innumerables corrupciones, con varios ejecutivos en prisión, sin cuentas depositadas, insolvente, o cuyo único propósito sea llegar al día siguiente. Ya no digamos si el partner sufre todos estos males juntos. No lo harían, ni aunque esa alianza les pudiera reportar un pequeño beneficio a corto plazo. Porque saben que la primera obligación de cualquier dirigente responsable es proteger la solvencia, la reputación y el futuro de su organización. ¿O me equivoco? Pues si esa lógica es válida para una empresa, con más motivo debería serlo para un país”, ha defendido Feijóo ante el Cercle d’Economia.

Junts pide a Feijóo que vaya a Waterloo a explicar su moción de censura instrumental a Puigdemont Junts vuelve a retar al PP a desplazarse hasta Waterloo. Ante los últimos llamamientos de los populares para que los posconvergentes se sumen a una moción de censura contra Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado a Alberto Núñez Feijóo a desplazarse personalmente hasta Bélgica para hablar de esta cuestión cara a cara con el líder de la formación, Carles Puigdemont.

Ferran Boiza Sánchez, entre Shackleton y Franklin El artículo del director adjunto de El Periódico.