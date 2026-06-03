Investidura de Mañueco
PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Castilla y León que incluye la "prioridad nacional"
Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán presentarán públicamente el acuerdo de gobierno alcanzado tras semanas de negociación
EFE
El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este mediodía, han confirmado a EFE fuentes de la negociación.
Serán el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese acuerdo en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.
Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido del acuerdo, similar aunque más detallado que los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, han añadido las mismas fuentes.
En las últimas semanas, a través de su portavoz en las Cortes, Carlos Pollán, Vox ha dado por hecho que el concepto de 'prioridad nacional' para el acceso a determinadas ayudas públicas estará incluido en el acuerdo que firmen con el PP.
Está por ver si en el caso de Castilla y León, PP y Vox optan por la fórmula elegida en Extremadura, que vincula el acceso a determinadas ayudas con el empadronamiento en esa misma autonomía, o si eligen la fórmula de Aragón, más abierta al extender a toda España ese requisito del empadronamiento.
Este detalle es importante para determinar cuántas personas se verían afectadas por esas limitaciones, ya que en caso de las ayudas para acceder a una vivienda puede implicar que emigrantes de Castilla y León que se encuentren en otras autonomías y se planteen regresar se vean penalizados por no haber estado empadronados en los últimos años en esta Comunidad, sino en otra.
Otro de los asuntos que PP y Vox debían aclarar en Castilla y León es la acogida de menores extranjeros no acompañados, uno de los temas que más enfrentó a Mañueco con los portavoces de Vox tras romper el gobierno de coalición en julio de 2024, junto con otros asuntos como las relaciones con los sindicatos.
También está pendiente de conocer cómo afrontan la posible derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que ya pactaron en la anterior legislatura con la elaboración de una proposición de ley de Concordia, de la que finalmente el PP se desmarcó tras la ruptura de la coalición.
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