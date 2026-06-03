El PP llevará de nuevo a Salvador Illa a la comisión sobre la corrupción del Senado
El PP impulsa una nueva ronda de comparecencias en la comisión de investigación del Senado para abordar la financiación socialista.
El Partido Popular (PP) da un paso más en su ofensiva parlamentaria ante los casos de corrupción que salpican al PSOE. Según anunció este miércoles la portavoz del primer partido de la oposición en el Senado, Alicia García, los populares volverán a llevar a declarar a la comisión de investigación sobre la corrupción en la Cámara Alta al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
García aseguró que el presidente catalán y líder del PSC tendrá que ofrecer explicaciones sobre la financiación de su última campaña, la que en 2024 le llevó a la Presidencia. La portavoz del PP en la Cámara Alta anunció también que llamarán a comparecer de nuevo a Leire Díez, la conocida como 'fontanera' de Ferraz, así como al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, quien en 2024 y como número dos del jefe de gabinete de Pedro Sánchez, el hoy ministro Óscar López, se reunió con Díez después de la carta a la ciudadanía y los cinco días de reflexión del jefe del Ejecutivo tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Noticia en elaboración.
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