El juez García Castellón pide acusar en la Audiencia Nacional a la trama de Leire Díez, que buscó que no tuviera "un retiro tranquilo"

El juez ya jubilado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se considera directamente perjudicado por las actividades de Leire Díez y el resto de personas sobre las que ahora ha puesto el foco el que fuera su compañero en este órgano, Santiago Pedraz, por integrar una trama contra jueces, fiscales y policía judicial que podría haber sido financiada presuntamente desde Ferraz. Ya intentó ser parte en el primer procedimiento abierto contra la exmilitante del PSOE en un juzgado de instrucción --se aceptó pero posteriormente se le expulsó del mismo-- y ahora ha presentado un nuevo escrito para poder ejercer la acusación en el órgano central.

Según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que firma su abogada María Victoria Vega, el histórico juez que ha instruido causas de especial relevancia en nuestro país como fueron los casos Banesto, Púnica, Kitchen, y el abierto contra Tsunami Democràtic, considera haber sido objeto de "una atención deliberada, reiterada y funcionalmente orientada a su condición de magistrado instructor en procedimientos de especial relevancia" por parte de este grupo de personas, que trataban presuntamente de boicotear causas judiciales que afectan al partido en el Gobierno.

De hecho, tal y como adelantó en su día este diario, el empresario también investigado en la Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset, mostró en una conversación grabada por uno de los fiscales contactados por esta trama (Ignacio Stampa) su animadversión frente a él: "Eso yo no lo dejo pasar. [...] García Castellón, en lo que a mí respecta, no va a tener un retiro tranquilo. Ya te lo digo", manifestó.

Esta conversación es incluida en su escrito ante Pedraz, en el que incide en la reunión celebrada el 7 de mayo de 2025, en la que Díez y el empresario trataron de sonsacar información sobre determinadas investigaciones judiciales a este fiscal, que luego les denunció. "Concretamente, el señor Stampa afirmó que, mientras que Doña Leire se centraba en sacar información negativa de otras personas, Don Javier 'se focalizaba más en García-Castellón' llegándose incluso a afirmar en dicha reunión que si se había ofrecido dinero", explica la abogada de García Castellón en este escrito.