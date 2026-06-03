Juicio
Un amigo del hermano de Sánchez, en el juicio: "Los 'hermanitos' éramos él, Luis Carrero y yo"
El empresario Miguel Ayuso ha comparecido en el juicio como testigo y ha explicado que su amistad con los dos acusados se remonta a hace unos 17 años
Belén Castaño Chaparro
"Los hermanitos éramos nosotros tres, David, Luis y yo". Es lo que ha dicho este miércoles el empresario Miguel Ayuso, amigo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Badajoz por el presunto enchufe de ambos en la Diputación pacense.
Ayuso, que ha comparecido como testigo a propuesta de la defensa de Carrero, ha explicado que su amistad con los dos acusados se remonta a hace unos 17 años y que desde entonces se tratan entre ellos como "hermano", "hermanito", "irmao" e incluso "hermanísimo".
El testigo ha precisado que esta "tontería" comenzó entre él y Carrero por el parecido físico entre ambos y que se extendió después a David Sánchez.
Miguel Ayuso ha contado que comparte con los investigados salidas a la naturaleza y ha reconocido que no solían hablar de trabajo.
También ha declarado la exmujer de Luis Carrero, María Martínez, que ha explicado que conoce a David Sánchez a través de Luis y que ambos se han tratado siempre con mucho afecto, por lo que no le sorprende que se refirieran el uno al otro como hermano.
También ha contado que su exmarido tiene plaza definitiva en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida y que vio que había salido una plaza en la Diputación de Badajoz a finales de 2023. En este sentido, ha contado que Carrero siempre quiso regresar a Extremadura.
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