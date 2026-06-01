Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caminos públicos'Parking' de Cala d'HortPaterasErizos de mar
instagramlinkedin

JUICIO KITCHEN

El jefe de la policía con Rajoy reconoce que encargó a Villarejo "una operación de inteligencia" sobre la mujer de Bárcenas

El ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino declara en el juicio de Kitchen que ordenó que pagaran al entonces chófer de Bárcenas con fondos reservados

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Última hora desde la Audiencia Nacional

Archivo - El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España).

Archivo - El exDAO de la Policía Nacional Eugenio Pino durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen, en la Audiencia Nacional, a 6 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / Pool - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) Eugenio Pino ha reconocido en el juicio de Kitchen que encargó en 2013 al comisario jubilado José Manuel Villarejo que llevara a cabo una "operación de inteligencia sobre Rosalía Iglesias", la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, que se alargó hasta 2016.

El que fuera máximo jefe uniformado de la policía entre 2012 y 2013 ha definido a Villarejo como "un agente libre", al que se le adjudicaban trabajos de "inteligencia", sobre todo de "información".

Noticias relacionadas y más

También ha explicado Eugenio Pino que fue él quien ordenó que se pagara con fondos reservados al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, se había quedado sin ingresos y estaba "descargando camiones" y no podía estar al lado de la familia de Bárcenas, que estaban siendo investigados. "Le digo a Villarejo, cuando se hace cargo del asunto porque se lo encargo yo; dile si quiere colaborar, porque sé que ha colaborado con la Guardia Civil", ha completado Pino, que ha recordado que el matrimonio de Bárcenas mantenía un coche preparado para viajar a Suiza, cuyo posible conductor era el propio Ríos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Cardona Torres, vecino de Ibiza: 'Los ibicencos de cuna hemos vivido en un paraíso y ahora esto es poco menos que un campo de concentración
  2. Geolodía en Ibiza: Caos y el (casi) volcán (de Krakatoa) de es Figueral
  3. Los Beckham disfrutan de Ibiza en un yate de lujo: así son sus vacaciones familiares en la isla
  4. Buscan a un joven irlandés desaparecido en ibiza desde el 13 de mayo: 'Estamos profundamente preocupados
  5. El Class Bàsquet Sant Antoni no logra la remontada ante Caja 87 y dice adiós al ascenso
  6. Las reservas hoteleras van “lentas” en agosto en Ibiza pero los precios se disparan a 300 euros por noche
  7. Vicent Marí, sobre la ampliación del aeropuerto: 'El Estado no puede seguir exprimiendo al máximo nuestro territorio sin tener en cuenta las consecuencias
  8. Xuso Jones pide ayuda a sus seguidores para dejar reseñas positivas de los empleados de un hotel en Ibiza: 'Hay que premiar a los trabajadores

Unos huéspedes muy especiales en el Aquarium de Cap Blanc en Ibiza: las tortugas marinas del nido de es Cavallet

Culmina con éxito la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas

Culmina con éxito la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas

El personal de las ambulancias de Ibiza y Formentera, de nuevo en pie de guerra

El personal de las ambulancias de Ibiza y Formentera, de nuevo en pie de guerra

Nuevo intercambio de ataques entre Irán y EEUU mientras se mantiene el bloqueo en las negociaciones

Nuevo intercambio de ataques entre Irán y EEUU mientras se mantiene el bloqueo en las negociaciones

El Club Náutico Santa Eulalia cierra los Jocs Escolars con siete medallas y una brillante actuación de su cantera

El Club Náutico Santa Eulalia cierra los Jocs Escolars con siete medallas y una brillante actuación de su cantera

Teamfight Tactics cumple 7 años y lo celebra con regalos y el regreso de Fiesta de Pingu

Teamfight Tactics cumple 7 años y lo celebra con regalos y el regreso de Fiesta de Pingu

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez

Galería | Las imágenes de la segunda jornada del juicio por el caso David Sánchez
Tracking Pixel Contents