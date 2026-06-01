Sara Fernández

Díaz Ayuso ve al papa con "mucha ilusión" por su visita a Madrid y "con una gran expectación de estar allí"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, confía en que León XIV se lleve de su viaje a España la idea de un país plural pero que sabe celebrar unido acontecimientos como su inminente visita. "España es un país muy alegre, un país que sabe celebrar, que sabe aparcar un rato diferencias y celebrar en esa unidad. Y creo que eso es lo que vamos a vivir y es el mensaje que él se va a llevar", ha trasladado desde la plaza de San Pedro, de Roma, después de mantener con él un encuentro de una hora.